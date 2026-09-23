Un ataque armado registrado en el sector de Mastranto final, corregimiento de Barrio Colón, en el distrito de La Chorrera, dejó como saldo a Job Ernesto Guerra Alain, de 31 años, asesinado y a Isidro Montero Ojo, de 33 años, herido de bala.

El hecho de sangre se produjo alrededor de las 9:00 p. m. del martes en la provincia de Panamá Oeste. El herido fue trasladado en un vehículo de la Policía Nacional al cuarto de urgencias del Hospital Nicolás A. Solano.

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Unidades de la Policía Nacional acudieron al sitio tras ser alertadas por vecinos del sector sobre detonaciones de arma de fuego. La víctima y el herido se encontraban en una vereda cuando fueron atacados a tiros por sujetos desconocidos que llegaron a pie al lugar.

Antecedentes de las víctimas del ataque

El 13 de mayo de 2025, Guerra Alain, oriundo de la provincia de Chiriquí, había logrado sobrevivir a un primer ataque armado mientras se encontraba en la barriada San Antonio, en Santiago, provincia de Veraguas.

Por parte del estamento policial se confirmó que Guerra fue aprehendido en el año 2019 y posteriormente durante una diligencia de allanamiento llevada a cabo en Altos de Las Colinas en el 2025.

También mantenía expedientes por casos de alteración del orden público mientras residía en Veraguas.

Por su parte, Isidro Montero Ojo registra antecedentes penales relacionados con un presunto robo de vehículo que tuvo lugar en diciembre de 2024, en el sector de María Henríquez, corregimiento de Alcalde Díaz.

Investigaciones y estadísticas de violencia en La Chorrera

Personal de Criminalística del Ministerio Público inició las investigaciones para esclarecer este homicidio en la provincia de Panamá Oeste.

Este hecho corresponde al cuarto homicidio que se registra en el distrito de La Chorrera durante el mes de septiembre. Los casos violentos se han contabilizado en los corregimientos de Barrio Colón, Playa Leona y Guadalupe.