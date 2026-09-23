"Los jueces deben creérsela": Basilio González cuestiona la interinidad y falta de independencia en el SPA

El abogado penalista Basilio González sostuvo este miércoles que las deficiencias del Sistema Penal Acusatorio (SPA) en Panamá no obedecen al modelo procesal en sí, sino a la falta de fortaleza e independencia de los operadores de justicia.

Durante su análisis sobre la administración de justicia en el país, el jurista enfatizó en Nex Noticias que es urgente erradicar la figura de los jueces interinos e instó a los administradores de justicia a actuar con plena autonomía frente a las presiones externas, mediaticas o políticas.

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"Los jueces deben creérsela; los jueces de garantías deben creérsela que son garantes de derechos fundamentales", aseveró González.

"Ellos (los juzgadores) no deben leer antes de entrar a una audiencia qué dicen las redes sociales o un periódico; van a escuchar lo que lleve el fiscal y lo que diga la defensa para aplicar la justicia", subrayó.

Considera, en ese sentido, que el operador de justicia se debe fortalecer y lamentó que "todavía hay jueces interinos y eso, ya no debe existir".

Propuesta de Sala Constitucional y revisión de la política criminal

Para el especialista, el panorama judicial exige reformas de fondo en la estructura institucional y en la definición de la política criminal del país.

González propuso establecer una sala especializada dentro de la Corte Suprema de Justicia dedicada de forma exclusiva a temas constitucionales, al considerar que la interpretación actual de las garantías fundamentales se mantiene en un plano "zigzagueante".

Asimismo, aseveró que en 2007 las penas se aumentaron sin un estudio criminológico previo a la promulgación de la Ley 63 de 2008 (Código Procesal Penal).

Recordó que el artículo 220 de la norma procesal penal introdujo la reducción de hasta un tercio de la pena mediante acuerdos de pena, un mecanismo que, según su análisis, evidenció el poder otorgado a las fiscalías durante las investigaciones.

González reiteró que la consolidación del SPA dependerá de que los jueces actúen sin temor como la verdadera "conciencia del Estado" en la protección de los derechos de los ciudadanos.