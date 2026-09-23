Accidente en cantera de Chiriquí deja a un joven trabajador sin vida

Un joven que laboraba en una cantera, ubicada en el sector de Portachuelo, Chiriquí, murió tras caer a una tolva y quedar atrapado en su interior.

El accidente laboral ocurrió durante la jornada de trabajo. El joven no pudo salir por sus propios medios y quedó atrapado en el embudo metálico.

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Unidades del Cuerpo de Bomberos de la Zona Regional Chiriquí, a través de la Dirección de Operaciones de Extinción, Búsqueda y Rescate (Doexbure) y del Servicio de Atención Médica de Emergencias y Rescate (Samer), atendieron la emergencia y activaron de inmediato los protocolos correspondientes.

A su llegada, los equipos de rescate realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y brindaron atención prehospitalaria a la víctima, en coordinación con SUME 911; pese a ello, este no recuperó los signos vitales.

¿Qué es una tolva?

Una tolva en una cantera es un gran contenedor metálico con forma de embudo invertido que sirve para almacenar temporalmente material a granel (granos, piedra, arena o grava) y regular su descarga hacia las cintas transportadoras o trituradoras.