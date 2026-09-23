'Operación Orbis': Ocho aprehendidos por un peculado en la Junta Comunal de Belisario Porras

Ocho personas fueron aprehendidas mediante la 'Operación Orbis', ejecutada por la Fiscalía Anticorrupción en conjunto con la Dirección Nacional de Inteligencia Policial (DNIP), en el marco de una investigación por la presunta comisión del delito de peculado en perjuicio de la Junta Comunal de Belisario Porras, en el distrito de San Miguelito, informó el Ministerio Público.

Las diligencias de allanamiento se desarrollaron de manera simultánea en San Miguelito, Panamá Este y el distrito de Arraiján, donde las autoridades lograron ubicar a los requeridos e incautar diversos indicios vinculados al expediente.

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De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, las personas aprehendidas habrían percibido cheques que superan los $100,000.00 que según las autoridades provienen de los fondos de la junta comunal, sin contar con la debida justificación o acreditación de que prestaban servicios laborales en dicha entidad local.

Audito de la Contraloría revela lesión de $8.09 millones

El expediente cuenta con un informe de auditoría elaborado por la Contraloría General de la República, el cual determinó que las irregularidades causaron un perjuicio financiero directo al Estado de $8,098,668.62.

Cobro de cheques de alto valor sin sustento o relación de dependencia laboral con la junta comunal.

Los ocho imputados serán presentados en las próximas horas ante un Juez de Garantías del Sistema Penal Acusatorio. La Fiscalía Anticorrupción confirmó que la investigación continúa abierta para determinar si existen otros funcionarios o particulares involucrados en la malversación de estos fondos públicos.