Jesse Huerta sorprende con nuevo proyecto tras su pausa de Jesse & Joy

La historia de Jesse & Joy atraviesa una nueva etapa. Mientras Joy Huerta confirmó que continuará con los compromisos del dúo, Jesse Huerta ya comenzó a mostrar señales de su nuevo proyecto musical: Jesse and The Supernovas.

Este miércoles, Jesse compartió en redes sociales una imagen con el nombre de Jesse and The Supernovas y un mensaje invitando a sus seguidores a registrarse para recibir novedades. La publicación marca la primera señal pública de esta nueva propuesta, aunque todavía no se conocen todos sus detalles.

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El proyecto, sin embargo, no surgió a raíz de la reciente pausa de Jesse & Joy. Jesse ya había hablado de esta iniciativa en febrero de 2026, cuando durante su paso por el Festival de Viña del Mar adelantó que estaba trabajando en un álbum llamado “Sombrero”.

En ese momento, la idea era que sus proyectos individuales pudieran coexistir con el trabajo que realizaba junto a su hermana. El panorama cambió en septiembre, cuando Jesse anunció que tomaría distancia de Jesse & Joy para enfocarse en su familia y en su bienestar personal.

Joy, por su parte, apareció el 22 de septiembre ante los medios y confirmó que mantendrá los compromisos que Jesse & Joy tenía programados, incluso después de la salida temporal de su hermano. La cantante habló entre lágrimas sobre lo que significa continuar sin Jesse en los escenarios.

Jesse también aclaró este miércoles que su ausencia de esa conferencia de prensa había sido comunicada previamente a su equipo y confirmó que no participará en la presentación del 6 de diciembre en el Auditorio Nacional. Sí continuará con los compromisos de Jesse & Joy hasta el 5 de diciembre.

En paralelo, Jesse and The Supernovas comienza a tomar forma. Por ahora, no se han anunciado públicamente la fecha del primer sencillo, la conformación completa de la banda, una gira ni el lanzamiento de “Sombrero”. Lo que sí existe es una cuenta y un registro para que los seguidores reciban las próximas novedades.

La nueva propuesta también apunta a una faceta creativa diferente para Jesse, quien busca desarrollar una identidad musical propia después de más de dos décadas compartiendo escenario y composiciones con Joy.

Así, mientras Jesse & Joy entra en una etapa de incertidumbre y transformación, Jesse comienza a abrir otro camino musical. Su nuevo proyecto ya tiene nombre, Sombrero tiene título y sus seguidores están a la espera de conocer cuál será la primera canción de esta nueva etapa.