Ordenan detención provisional a Maritza Ureña, exsubdirectora de la DGI, por presunto enriquecimiento injustificado

La juez de garantías Lizeth Quintero decretó la medida cautelar de detención provisional contra Maritza Ureña, exsubdirectora de la Dirección General de Ingresos (DGI) durante la administración del Partido Revolucionario Democrático (PRD) tras acoger la solicitud de la Fiscalía Superior Anticorrupción.

A la exfuncionaria se le imputaron cargos por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento injustificado agravado (en calidad de autora) y blanqueo de capitales, los cuales habrían generado una lesión patrimonial al Estado calculada en $428,000.00.

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El abogado defensor de Ureña, Harry Iglesias, anunció un recurso de apelación contra la medida cautelar, argumentando, entre otras razones, que su representada cuenta con 64 años de edad.

Audito de Contraloría revela desfase de más de $400 mil

La investigación penal se fundamenta en un informe de auditoría forense elaborado por la Contraloría General de la República, el cual analizó las finanzas de la exsubdirectora durante su gestión en la DGI en el periodo 2019-2024:

La auditoría determinó que Ureña administró aproximadamente $1.01 millones durante su paso por la institución. De ese total, la exfuncionaria solo logró justificar recursos de fuente conocida por el orden de los $585,000.00.

Trascendió que la diferencia sin sustento, que asciende a $428,000.00, constituye la base del proceso por no haber sido justificada ante las autoridades.

Lista de exfuncionarios procesados sigue en aumento

Con este fallo, Maritza Ureña se suma a un nutrido grupo de exfuncionarios de la administración del Partido Revolucionario Democrático (PRD) que enfrentan investigaciones y procesos penales ante la justicia panameña.

Entre las figuras de la pasada administración bajo el escrutinio del Ministerio Público destacan su exsuperior directo en la DGI, el exdirector Publio De Gracia, así como el exvicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo.

Asimismo, se mantienen bajo procesos legales el exadministrador de la AIG, Luis Oliva; el exdirector del IFARHU, Bernardo Meneses; el exdirector de Pandeportes, Héctor Brands; la exfuncionaria Nadia Del Río; y los exalcaldes Alex Lee (Colón) y Héctor Valdés Carrasquilla (San Miguelito).