Mulino se reúne en Nueva York con Blackstone y SSA Marine para impulsar inversiones en el Canal

En la ciudad de Nueva York, el presidente José Raúl Mulino, sostuvo un encuentro con altos ejecutivos de Blackstone y SSA Marine, con el objetivo de atraer capitales internacionales y concretar nuevas oportunidades de inversión en el sector logístico panameño.

Durante la reunión, los representantes de ambos grupos expresaron su interés en participar en las licitaciones y desarrollos que se abrirán en el país, principalmente enfocados en la ampliación de la capacidad portuaria y los nuevos megaproyectos del Canal de Panamá.

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Blackstone es reconocida como la firma gestora de activos globales más grande del mundo, mientras que SSA Marine (filial del grupo Carrix) se posiciona como el mayor operador de terminales marítimas en las Américas, contando ya con presencia consolidada en el país a través del puerto de Manzanillo International Terminal (MIT) en la provincia de Colón.

Delegación de alto nivel para la atracción de inversiones

El encuentro contó con la participación de los principales tomadores de decisiones de ambas firmas corporativas:

Participaron Uffe Ostergaard, director ejecutivo de SSA Marine; Sebastian Sherman, director general de Blackstone Infrastructure Group; y Kristan Nevins, director general de Relaciones Gubernamentales de Blackstone.

Mientras que la comitival de Panamá estuvo conformada por el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman; el ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza; y Kristelle Getzler, directora de la Secretaría de Metas Económicas de la Presidencia.