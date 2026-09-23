Costa Rica se enfrenta a Curazao en Liga de Naciones

El entrenador argentino Fernando Batista afrontará este jueves su primer reto oficial como seleccionador de Costa Rica en el partido inaugural de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la Concacaf, y además buscará su primera victoria después de disputar cuatro partidos amistosos.



El compromiso se jugará en el estadio Ricardo Saprissa, en San José, y significa el inicio de una expedita fase de grupos de la Liga de Naciones que, con el formato que utiliza la Concacaf, solo contempla cuatro partidos (dos de visita y dos de local para cada uno de los seis equipos del grupo) que se disputarán entre el 24 de septiembre y el 4 de octubre.



Costa Rica recibe a Curazao el 24 de septiembre, visitará a Haití y Nicaragua el 27 de septiembre y el 1 de octubre, respectivamente, y cerrará el 4 de octubre en casa contra Haití.



Los dos primeros lugares de este grupo, que además integran República Dominicana y Trinidad y Tobago, avanzarán a los cuartos de final y obtendrán boleto directo a la Copa Oro de la Concacaf que se disputará a mediados de 2027



El partido de este jueves reviste la mayor trascendencia para una Costa Rica que necesita recuperar la confianza de su afición tras no clasificarse al Mundial de Norteamérica 2026, al que sí asistió Curazao.



El conjunto tico no contará con sus principales delanteros ya que Mandred Ugalde, del Spartak de Moscú, está suspendido por una expulsión en las eliminatorias mundialistas pasadas; y Alonso Martínez, del New York City estadounidense, apenas regresa de una grave lesión de rodilla.



Sí estará en el campo del extremo del Sparta Praga checo Josimar Alcocer, quien atraviesa un buen momento deportivo en su club al igual que el portero Patrick Sequeira, del Casa Pía portugués, y los zagueros Francisco Calvo, del Nacional uruguayo, y Jeyland Mitchell del Estrasburgo francés.



El compromiso ante Curazao será una oportunidad para que el seleccionador Batista observe algunos jugadores con miras al proceso rumbo al Mundial de 2030, especialmente en el ataque donde el delantero centro del Saprissa local Orlando Sinclair y el atacante del Sporting local Josimar Méndez, deberá demostrar que pueden ser piezas valiosas para la selección.



Además de comenzar con buen pie la Liga de Naciones, la selección costarricense buscará conseguir la primera victoria al mando de Batista, quien comenzó el proceso a comienzos de 2026 y no ha ganado en los primeros cuatro partidos que dirigió, todos amistosos, con saldo de un empate 2-2 frente a Jordania y tres derrotas: contra Irán por 5-0, Colombia por 3-1 e Inglaterra por 3-0. E