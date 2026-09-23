Avanza en la Asamblea el cierre del BHN: Caja de Ahorros y Miviot asumirán sus funciones

La Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal de la Asamblea Nacional aprobó este miércoles, en primer debate, el proyecto de ley 662, que establece el cierre progresivo del Banco Hipotecario Nacional (BHN).

Durante la discusión, el gerente del BHN, Alberto Ortega, confirmó que la entidad mantiene B/.100 millones en cartera morosa, mientras que la Caja de Ahorros advirtió sobre dificultades para identificar y registrar parte de la cartera que recibiría.

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El proyecto establece que el proceso de cierre comenzará con la promulgación de la ley y deberá concluir, como máximo, el 31 de diciembre de 2027.

La iniciativa contempla un Plan de Transición Institucional y un Comité de Transición para ejecutar el traspaso de las funciones del banco.

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) asumiría las políticas de vivienda de interés social y la administración de los inmuebles y terrenos del BHN destinados a estos proyectos.

Por su parte, la Caja de Ahorros recibiría las funciones relacionadas con el financiamiento hipotecario, la administración crediticia y los productos financieros.

Caja de Ahorros advierte sobre la cartera

Durante el debate, Santino Tapia, gerente de Banca de Consumo de la Caja de Ahorros, señaló que la entidad evaluó durante un año la cartera del BHN y encontró dificultades para determinar con precisión qué créditos podrían ser absorbidos.

Tapia afirmó que existe una “quiebra técnica financieramente” y cuestionó que parte de las carteras no estén debidamente identificadas o registradas.

La Superintendencia de Bancos de Panamá, por su parte, consideró viable el uso de un fideicomiso por parte de la Caja de Ahorros para manejar la cartera que sea transferida.

¿Qué pasará con los beneficiarios?

El ministro del Miviot, Jaime Jované, sostuvo que uno de los objetivos principales del proyecto es rescatar la cartera hipotecaria y garantizar que los beneficiarios de programas de vivienda social puedan ordenar y titular sus propiedades.

El proyecto también crea la Dirección del Fondo de Vivienda Nacional, adscrita al Miviot, que tendrá entre sus funciones gestionar subsidios, tasas de interés y adquisición y registro de tierras.

La iniciativa contempla además alianzas público-privadas para proyectos de vivienda social, con una participación estatal máxima del 49% mediante fideicomisos en la Caja de Ahorros.

El proyecto 662 pasará ahora a segundo debate con las modificaciones y observaciones discutidas en la comisión.