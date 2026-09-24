Canal de Panamá pospone restricciones de calado gracias a las lluvias

El Canal de Panamá mantendría hasta diciembre el calado de 48 pies para los buques Neopanamax y un promedio de 32 tránsitos diarios, siempre que las condiciones de lluvia continúen siendo favorables.

La subadministradora de la vía, Ilya Espino de Marotta, explicó que la situación de los lagos Gatún y Alhajuela ha mejorado y permitió aplazar nuevas restricciones operativas.

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La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) ya había pospuesto la reducción del calado a 47.5 pies que estaba prevista para octubre, debido a la evolución de los niveles de agua y las proyecciones meteorológicas.

Impacto del clima y temporada seca

Espino señaló que octubre y noviembre suelen registrar las mayores precipitaciones, por lo que el comportamiento de las lluvias será determinante para las operaciones de la vía.

Si las condiciones se mantienen, el Canal espera evitar nuevas reducciones en el número de tránsitos durante los próximos meses.

Sin embargo, la administradora advirtió que las restricciones podrían regresar durante la temporada seca, cuando disminuyan las lluvias y aumente la presión sobre las reservas de agua.

Monitoreo hídrico y antecedentes

La situación hídrica continúa siendo uno de los principales desafíos para la operación de la vía interoceánica ante las perspectivas de un nuevo episodio de El Niño.

El Canal mantiene un monitoreo permanente de los niveles de los embalses y de las condiciones climáticas para ajustar sus operaciones cuando sea necesario.

Espino comparó las condiciones actuales con las registradas en 2023, cuando las restricciones fueron más severas debido a la disponibilidad de agua.

Proyecto Río Indio a largo plazo

La administradora también se refirió al proyecto de Río Indio, concebido como una alternativa para fortalecer la seguridad hídrica del Canal a largo plazo.

La ACP ha señalado que la iniciativa avanza hacia su etapa de ingeniería y diseño, mientras continúan los estudios ambientales y el proceso relacionado con las comunidades de la zona.