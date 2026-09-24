Presidenta de la Asamblea sustenta traslado por $32.1 millones para cubrir planilla y servicios básicos

La presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañeda, sustentó ante la Comisión de Presupuesto un traslado interinstitucional por un monto de B/.32,110,809.00, destinado a saldar obligaciones operativas esenciales del presupuesto de funcionamiento del Órgano Legislativo.

Según el informe presentado, estos fondos permitirán hacer frente al pago de planillas de personal, cuotas de la Caja de Seguro Social (CSS) y la cobertura de servicios básicos indispensables para asegurar la operatividad del parlamento durante la recta final del ejercicio fiscal.

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La asignación presupuestaria contó con la viabilidad previa del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), entidad que avaló el traspaso tras evaluar que los rubros solicitados responden a compromisos fijos y de urgencia administrativa.

"Como presidenta de la Asamblea Nacional, continuamos trabajando con responsabilidad en la administración de los recursos y en el cumplimiento de sus obligaciones", sostuvo Castañeda durante su intervención en el pleno de la comisión.

Detalle de la asignación y justificación fiscal

El paquete de recursos viabilizado por el Ejecutivo busca estabilizar el flujo de caja institucional y cubrir necesidades prioritarias.

Con el pago de sueldos y salarios acumulados del personal administrativo y técnico del parlamento así como la cobertura de las contribuciones patronales y de los trabajadores ante la seguridad social.

Además de la cancelación de facturación corriente de suministros esenciales para el funcionamiento de las instalaciones legislativas.

Con esta sustentación, el Legislativo busca mantener la continuidad de las sesiones del pleno y el trabajo de las distintas comisiones permanentes sin interrupciones operativas.