Panamá busca atraer financiamiento internacional para sus grandes proyectos

Panamá presentó ante representantes de grandes entidades globales del sector financiero la plataforma de liquidez diseñada por la Caja de Ahorros para el financiamiento de contratistas y proveedores del Estado.

La presentación se hizo durante el encuentro “Conectando Oportunidades”, organizado por la Caja de Ahorros en Nueva York, donde el presidente de la República, José Raúl Mulino, sostuvo un diálogo con representantes de entidades como JP Morgan, Bank of America, Citibank, Santander y BBVA.

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Se abordaron temas como las perspectivas económicas del país, el fortalecimiento de las relaciones financieras internacionales y las oportunidades que ofrece Panamá como plataforma estratégica para la inversión y los negocios en la región. Para ello, se contó también con la participación del gerente general de la Caja de Ahorros, Andrés Farrugia, y de gerentes directivos de esta institución.

El presidente Mulino destacó que la Caja de Ahorros es una institución centenaria, reflejo de la solidez, prudencia y responsabilidad con la que Panamá gestiona sus recursos y alianzas financieras. El mandatario también se refirió a la situación económica del país: “No soy populista ni tampoco extremista. En Panamá estamos poniendo la casa en orden: reestructuramos las finanzas públicas para garantizar una estricta disciplina fiscal, reducir el déficit de forma transparente y priorizar la eficiencia en el gasto”, manifestó ante la comunidad financiera, mencionando además las oportunidades derivadas de la adhesión al Mercosur.

Aseveró que Panamá está en la ruta de poner en marcha megaproyectos, tales como los del Canal, con dos nuevos puertos y el reservorio de Río Indio, con el fin de garantizar el suministro de agua potable para la población y la operación de la vía interoceánica. También se refirió a los proyectos de agua potable que desarrolla el Gobierno, el tren Panamá-David, la culminación del cuarto puente sobre el Canal, la tercera línea del Metro con su túnel, la expansión de los corredores, la interconexión eléctrica con Colombia y Ecuador, y las próximas licitaciones de los puertos de Balboa y Cristóbal. Indicó que todas estas obras “permitirán dinamizar aún más la economía panameña, junto a una estrategia para reimpulsar el sector de la construcción de viviendas”.

El mandatario sostuvo que el crecimiento de Panamá no es fruto del azar: “Cerramos el primer semestre de este año con un crecimiento robusto del 6.4%. Somos una economía dolarizada y abierta al comercio global, impulsada por nuestra posición geográfica estratégica y un modelo de servicios resiliente”.

Asimismo, destacó que, más allá de su infraestructura, el verdadero activo que Panamá ofrece a los mercados es la certeza jurídica. “Las reglas del juego se respetan. El capital internacional encuentra en nuestra patria un entorno predecible y protegido por un marco legal robusto. Panamá es un puerto seguro para la inversión a largo plazo”, manifestó ante las principales corporaciones financieras del mundo.

Mulino resaltó también que el Centro Financiero Internacional de Panamá cuenta con un sistema bancario regulado bajo exigentes estándares de supervisión, solvencia y liquidez.

“Hemos dado pasos decisivos en transparencia financiera, demostrando con hechos el compromiso en la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo. La relación de corresponsalía bancaria que mantienen con la Caja de Ahorros y nuestra plaza financiera es la arteria por la que fluye el comercio global a través del istmo. Profundizar esta confianza mutua es prioridad para mi gobierno: en Panamá tienen un socio serio y confiable”, remarcó.

Otro de los puntos abordados fue el plan de inversiones del Estado para los próximos años, al cual calificó de “ambicioso y realista”. Indicó que todos estos proyectos requieren estructuración financiera sólida, bancabilidad y alianzas estratégicas entre los sectores público y privado y la banca internacional.

Sin embargo, aclaró que Panamá no acude a Nueva York a pedir favores, sino a presentar oportunidades de negocio de primer nivel, respaldadas por un Estado soberano que honra sus compromisos y garantiza el retorno de la inversión.

Explicó que el objetivo es que la banca corresponsal participe de forma activa en el financiamiento de la infraestructura panameña, en la emisión de títulos soberanos y corporativos, en alianzas público-privadas (APP) y en el crédito al comercio exterior. “La Caja de Ahorros representa la cara de una banca estatal moderna; apoyarla es apoyar el crecimiento sostenible de la nación que lidera el dinamismo en América Central”, concluyó.

En el encuentro también estuvo presente el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Cabrera, quien afirmó que el Gobierno estadounidense respalda al presidente Mulino e impulsa la llegada de inversiones y compañías norteamericanas a Panamá gracias a su solidez económica y estabilidad.

Por su parte, la Caja de Ahorros compartió su visión institucional como socio financiero estratégico del Estado panameño y resaltó su papel en el acompañamiento de iniciativas que contribuyen al bienestar del país. Entre ellas destaca la plataforma de liquidez estructurada, diseñada para facilitar la ejecución de proyectos prioritarios que fomentan el crecimiento económico y fortalecen la competitividad, canalizando en su fase inicial hasta 3,000 millones de dólares en financiamiento para contratistas y proveedores del Estado.

La entidad destacó además que, entre 2021 y 2023, financió 24 proyectos por un monto de $646 millones, mientras que entre 2024 y 2026 logró duplicar la cantidad de iniciativas respaldadas, alcanzando más de B/.602 millones en nuevos financiamientos, reflejando una mayor diversificación sectorial y una creciente capacidad para acompañar las prioridades estratégicas del país.

Por último, el gerente Farrugia indicó que estas relaciones constituyen una conexión con el mundo que facilita el comercio, acompaña inversiones, abre nuevas posibilidades para los clientes y la economía nacional. “En la Caja de Ahorros entendemos que, para que Panamá crezca, también debe crecer el ecosistema financiero que lo conecta con el resto del mundo. Cada nueva inversión genera oportunidades que requieren de capital, servicios financieros y nuevas conexiones internacionales”, subrayó.

Asimismo, destacó que la participación de los representantes de la comunidad financiera internacional refleja la confianza en la Caja de Ahorros y el interés por continuar fortaleciendo los lazos de colaboración con Panamá, en momentos en que el Gobierno Nacional impulsa una agenda orientada a promover la competitividad, la sostenibilidad económica y el desarrollo integral de todos los panameños.