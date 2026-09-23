TE no podría reglamentar decreto sobre elecciones

Este miércoles se conocieron las primeras modificaciones al proyecto de ley No. 699, que reforma el Código Electoral, en primer debate.

Y entre los cambios propuestos por diputados oficialistas destaca incorporar un nuevo artículo que restrinja al Tribunal Electoral (TE), poder aprobar nuevas disposiciones, una vez se haya emitido el decreto que convoca a las elecciones.

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Este malestar en representantes de partidos políticos se puso de manifiesto en pasados torneos electorales, en los que los magistrados de la corporación electoral, aprobaron varios decretos que modificaron el denominado decreto que convoca a las elecciones generales.

La propuesta causó el rechazo inmediato de los magistrados. Luis Guerra mencionó que la modificación es inconstitucional, porque viola el artículo 143 de la Constitución, que faculta al TE a reglamentar la ley electoral, interpretarla y aplicarla, y conocer de las controversias que origine su aplicación.

"Esto es como decir que la Asamblea Nacional, una vez expedida una ley, no puede ni modificarla ni revocarla y sabemos que eso es totalmente falso", dijo el magistrado del TE.

Benicio Robinson, diputado del PRD y uno de los proponentes del nuevo artículo, le respondió a Guerra que no están actuando en contra de la Constitución.

Argumentó que no le están quitando poder al TE, sino evitar que siga reglamentando el decreto hasta el último día antes de las elecciones.'

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Es el artículo que se piensa introducir a las reformas para limitar la expedición de decretos sobre el torneo electoral. 2

sesiones lleva la comisión de Gobierno discutiendo las reformas electorales.

"Ustedes siguen reglamentando, pero la ley debe decir hasta cuando ustedes pueden reglamentar, sino cinco días antes de las elecciones sale un reglamento diciendo que el candidato tal no puede correr porque realmente ellos son los que tienen el derecho y no vamos a estar de acuerdo con esa posición", expresó Robinson.

Vinculante

Otra propuesta con la que no están de acuerdo los magistrados del TE es una que hace vinculante las decisiones que se aprueben en la Comisión Nacional de Reformas Electorales.

La misma fue presentada por las diputadas de Vamos, Alexandra Brenes y Walkiria Chandler.

Sobre este tema, el magistrado Guerra dijo que lo que se discute en la comisión es una consulta y no son vinculantes porque el proyecto final es presentado por el TE.

"Es una función privativa del TE", dijo el magistrado.

Durante la sesión de este miércoles se leyeron dos paquetes de modificaciones al proyecto, uno presentado por las diputadas Brenes y Chandler, de Vamos, y otro entregado por Robinson, Luis Eduardo Camacho y otros diputados de la Comisión de Gobierno.

Una vez se leyeron las propuestas e intervino Robinson se llamó a un receso de una hora para que los magistrados y diputados las analizaran.

No obstante, luego se dirigieron al Pleno de la Asamblea, donde se discutía la reconfiguración de los circuitos electorales, en segundo debate.

Al cierre de esta edición, la comisión de Gobierno no había retomado el debate para aprobar o rechazar las propuestas.