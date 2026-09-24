Aprehenden a tres personas por presunta trata de panameños para combatir en Rusia

Tres personas, una mujer y dos hombres, fueron aprehendidas por la presunta comisión de delitos contra la humanidad, en la modalidad de trata de personas, relacionada con el reclutamiento de panameños para el conflicto armado en Rusia.

Las aprehensiones fueron realizadas por la Procuraduría General de la Nación (PGN), a través de la Fiscalía Segunda Superior contra la Delincuencia Organizada, en conjunto con la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional, como parte de la “Operación Rescate Soberano”.

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Las acciones judiciales, previamente autorizadas por un juez de garantías, se desarrollaron en un hostal y un restaurante ubicados en el corregimiento de la 24 de Diciembre.

Durante los operativos, la Fiscalía ubicó indicios relacionados con la investigación, tales como documentos y equipos tecnológicos.

La operación está relacionada con una investigación iniciada en junio de 2026, por la presunta vinculación de personas en la captación y reclutamiento de ciudadanos panameños con fines militares en Rusia.

Las personas aprehendidas durante estas acciones serán puestas a disposición de los Tribunales de Garantías para las solicitudes correspondientes por parte de los fiscales.