Fiscalía de Desaparecidos tiene unidad de reacción rápida

El Ministerio Público cuenta con una nueva Fiscalía Superior de Personas Desaparecidas, que contará con una Unidad de Reacción Inmediata y no verá casos de secuestros.

La fiscalía fue creada mediante Resolución No. 27 de 14 de julio de 2026, divulgada en Gaceta Oficial No. 30618 de 23 de septiembre de 2026.

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Tendrá la misión de investigar de forma especializada los casos de desaparición de personas, cuando no existan elementos de convicción o indicios sobre su paradero, al momento de iniciarse las actuaciones correspondientes.

Los secuestros no serán de su competencia y este delito seguirán siendo llevado por las fiscalías especializadas contra la Delincuencia Organizada.

La Fiscalía de Personas Desaparecidas dispondrá de cuatro unidades especializadas, entre las que destaca la de Reacción Inmediata.

Este es un equipo operativo especializado con enlace directo con la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), que deberá garantizar la atención urgente y sin dilaciones de los reportes de desaparición que representen un riesgo inminente para la vida, integridad o seguridad de la persona.

Otra es la Unidad de Personas no Localizadas, que dirigirá, coordinará y dará seguimiento a las investigaciones relacionadas con la desaparición de personas.'

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de julio, fecha en que se creó la nueva fiscalía superior. 7

funciones generales tiene la nueva fiscalía creada, la que es especializada en caso de desapariciones de personas.

Se divide en las secciones de menores de edad y mayores de edad.

La primera sección deberá asegurarse de la atención efectiva de mecanismos de búsqueda inmediata, como la Alerta Amber.

También, funciona la Unidad de Análisis Estratégico y Revisión de Casos, que se encargará de revisar las investigaciones no resueltas o aquellos casos en los que exista una decisión jurisdiccional.

La última unidad es la de Registro y Estadísticas, que se encargará de la sistematización del Registro Central de Personas Desaparecidas, mediante recopilación mensual y consolidación de los datos y circunstancias de cada caso.