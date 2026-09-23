Licitación

Por los lados de los camisas rojas parece que siguen viviendo en la era del GobierNito. No hay licitación que no salga amañada para los Thera-rruptos o el chiricano. Que pongan su barba en remojo y miren cómo andan los funcionarios de ese tiempo.

Órdenes

Será que el apaga fuego mayor recibe órdenes o está involucrado directamente en la corruptela de la institución. Qué tristeza pensar en lo que ha caído nuestro país.

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Créditos

Dice Morticia que el Caballo Austriaco anda impunemente sin importarle los datos que le soltaba a la excampeona anticorrupción y peor aún, sabiendo que dejó pasar lo del lío de los créditos fiscales. ¡Santo!

Dardo

El Loco les tiró tremendo dardo a los aspirantes a rabiblancos y a los integrantes del Estado Profundo que hacen de las suyas mientras el pueblo se come un cable y encima le caen a los que cambian las reglas de juego.

Ejemplo

Lucinda dejó al descubierto el racismo y discriminación que imperan entre algunos docentes, los cuales acudían a estos golpes bajos para desacreditarla. ¿Esos son los que educan al futuro del país?

Chen chen

Dicen los representantes de corregimiento que quieren más chen chen porque el salario no les alcanza para atender las necesidades de sus comunidades. Dicen que cuando se tiraron no sabían que el costo de la vida iba a subir. ¡Plop!