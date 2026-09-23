´Vistima’

Perdí el tiempo viendo el pódcast en el que participó K4G. ¡Nada nuevo! Sigue con la narrativa de que él es la 'vistima' y la exesposa tiene problemas mentales. A ninguno le creo, se merecen el uno al otro. Mientras tanto esperaremos el fallo del juez en su conflicto legal. El “beat” de siempre, solo que ahora en formato diferente. ¡Clásico de farándula panameña!



‘Migajera’

Me sorprende la osadía de Caro Abadía pidiendo abrir el concierto de Greeicy en Panamá. Qué talento tan humilde el de postularse como telonera a gritos. Si no la eligen, pena ajena garantizada; si la escogen, nadie sabrá si fue por su música o por el “show” mediático. El éxito no habla, grita “¡escójanme!”. Migajera con estilo, ¡aplausos por la audacia!

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Increíble

Felicidades a los expertos en “matrimonios lavanda” que, sin conocer a nadie, juran y perjuran sobre la intimidad de Diego y Mafe. Convierten un embarazo real y una boda reciente en conspiración. Mientras ellos celebran a Anastasia, ustedes celebran el chisme. La toxicidad de X no tiene límites… ni vergüenza. Mejor ocupen ese tiempo en sus propias vidas (si las tienen).