Xi dice que EE.UU. y China deben mantenerse alejados 'del conflicto y la confrontación'

El presidente de China, Xi Jinping, dijo este jueves en unas declaraciones previas a su cumbre con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca que las dos potencias deben seguir compitiendo pero manteniéndose alejados "del conflicto y la confrontación".



"China y los Estados Unidos no deben cruzar la línea del conflicto y la confrontación", aseguró Xi en una breve intervención en la que instó también a Washington y a Pekín a "fortalecer la comunicación" y a "cooperar con sinceridad".



"No tenemos que evitar hablar de competencia, pero esta debe ser sana y mantenerse dentro de límites razonables. Debe tratarse de una carrera para ponernos al nivel del otro, no de una lucha en la que uno gana y el otro pierde", afirmó el mandatario chino, que dijo que los intereses bilaterales "están profundamente entrelazados y existe un amplio margen" para colaborar.



Xi instó a las Fuerzas Armadas de los dos países a "mantener un diálogo regular y mejorar los mecanismos de comunicación y prevención de crisis", e insistió en que es posible superar la trampa de Tucídides, una conjetura que se ha vuelto popular para analizar la rivalidad geopolítica entre China y Estados Unidos, y que describe una aparente tendencia a la guerra con base en que un estado hegemónico ve amenazado su liderazgo por otro.



"Puede que la cooperación entre China y Estados Unidos no resuelva todos los problemas del mundo, pero sin ella sería difícil solucionar muchos de los desafíos globales. China mantiene sus puertas abiertas de par en par y acoge a las empresas estadounidenses que deseen invertir y hacer negocios allí. Esperamos que las empresas chinas reciban un trato justo aquí, en Estados Unidos", afirmó Xi, que ha venido acompañado de representantes de empresa como BYD, Xiaomi o Alibaba.



"Tanto China como Estados Unidos son naciones líderes en inteligencia artificial (IA). Poseemos tanto la capacidad como la responsabilidad de desarrollar y gestionar la IA para el bien común, así como de garantizar que su desarrollo permanezca siempre bajo control humano y sirva al bienestar de las personas", añadió el mandatario.



Junto con la tregua comercial, que Washington aseguró el miércoles que se prorrogará dos meses, y el levantamiento de restricciones chinas a la exportación de tierras raras a Estados Unidos, el desarrollo y las salvaguardas de la IA se ha vuelto el asunto más capital de la visita de Xi, la primera a Estados Unidos en más de nueve años.



Se cree que la visita se podría saldar con la creación de una teléfono rojo para que las dos potencias puedan gestionar una potencial crisis relacionada con los avances de la IA.