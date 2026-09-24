Argentina
Chamar Chambers dio a Panamá su segunda medalla de oro en los Juegos Suramericanos
- Redacción/10Deportivo@epasa.com
Chambers detuvo el cronómetro de los 800 metros planos con un tiempo de 1:46.45 minuto
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El corredor Chamar Chambers le dio a Panamá su segunda medalla de oro en los Juegos Suramericanos 2026.
Chambers detuvo el cronómetro de los 800 metros planos con un tiempo de 1:46.45 minutos para subir a lo más alto del podio.
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La medalla de plata fue para Ryan López, de Venezuela, al marcar en el reloj 1:47.00 minutos y el chileno Rafael Muñoz se quedó con el bronce al marcar un tiempo de 1:47.14 minutos.
Esta fue la segunda medalla de oro de Panamá y la obtiene el atletismo; la primera fue en salto largo con Nathalee Aranda.
Con la medalla obtenida por Chamar Chambers, la representación panameña llegó a la suma de 12 medallas hasta el momento, con dos metales de oro, dos de plata y ocho de bronce.
Deesta forma, Chambers, también asegura su boleto para los Juegos Panamericanos 2027 que se realizarán en Lima, Perú.
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