PANAMÁ
Jorge Luna y Ricardo Mendoza llegan a Panamá con 'Hablando Huevadas'
- Redacción / ey@epasa.com / @PanamaAmerica
Jorge Luna y Ricardo Mendoza se presentarán en el Teatro Anayansi de Atlapa con dos funciones programadas para noviembre.
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El fenómeno peruano de la comedia "Hablando Huevadas" llegará a Panamá en noviembre. El popular dúo formado por Jorge Luna y Ricardo Mendoza se presentará ante el público panameño con un espectáculo cargado de humor, improvisación y comentarios sin filtros.
La presentación inicialmente anunciada para el 25 de noviembre tendrá una segunda función el 26 de noviembre, de acuerdo con la información publicada en Ticketplus. Ambas fechas están programadas para las 7:30 de la noche en el Teatro Anayansi de Atlapa.
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"Hablando Huevadas" se ha caracterizado por llevar al escenario el mismo estilo de humor que ha convertido a su programa en un fenómeno entre el público de habla hispana. La interacción con los asistentes y la improvisación forman parte importante de sus presentaciones en vivo.
Para su visita a Panamá, Luna y Mendoza prometen una noche de risas y momentos inesperados, con un espectáculo en el que la participación del público también juega un papel importante.
La llegada del dúo representa además una nueva oportunidad para sus seguidores panameños de disfrutar en vivo de uno de los proyectos de comedia más populares de Perú.
Los espectáculos están dirigidos a público de 12 años en adelante acompañado de un adulto responsable, de acuerdo con la información publicada para las funciones.
Nota: Al momento de está publicación las entradas ya están agotadas.
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