El actor peruano Júnior Béjar Roca no es indiferente a la historia de Josué en la película "Chichero". Creció en Ayacucho, la región del Perú que más sufrió la violencia de Sendero Luminoso en los años 80. Allí, a una hora de su pueblo, ocurrió el primer ataque del grupo terrorista, y su tierra, cuyo nombre significa "rincón de los muertos", cargó el peso más duro del conflicto.

Esa memoria familiar y personal fue, según el actor, uno de los pilares más profundos para interpretar a un joven quechua obligado a huir de la violencia del conflicto armado en Perú.

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Josué llega a Panamá con el deseo de construir un futuro y convertirse en boxeador profesional, por lo que el intérprete aprendió el deporte e incluso a manejar armar (dos habilidades que considera experiencias de vida más que retos técnicos), además, propuso ideas para el desarrollo del personaje y creó su universo: biografía, árbol genealógico, emociones, música y otros.

Béjar Roca ve la migración como algo natural y constante en la humanidad. Él mismo migró de Ayacucho a Lima para estudiar, sin embargo, en la película, dirigida por Arturo Montenegro y Aarón Bromley, es forzada por la violencia, una realidad social que constantemente se repite. "(...) La película no se tapa los ojos ante los eventos sociales", mencionó el actor a Panamá América.

Estando en Panamá, se permitió experimentar sensaciones similares a la de su papel y eso le permitió profundizar en la construcción emocional de Josué, que en la película vive un viaje que puede resonar en cualquier parte del mundo.

El largometraje trata sobre la migración y la resiliencia, pero también sobre los sueños, los cuales a juicio del histrión llevan a lugares insospechados porque la vida no es un arco lineal con meta fija, sino encuentros inesperados.

En este sentido, invitó al público a acompañar a Josué en este largo y peligroso viaje a los sueños.

Reparto

Para Júnior Béjar Roca su performance es su carta de presentación y justamente su primera película "Retablo" (2017) fue la que le consiguió su papel en "Chichero", ya que la cinta con la que debutó como actor representó a Perú en los Goya y los Óscar 2020, en esta última premiación "Todos cambiamos", de Montenegro, era la representación oficial de Panamá, por lo que el director se dio la tarea de ver las propuestas de la competencia.

El rostro de Béjar Roca resonó con la historia y desde entonces fue vinculado con "Chichero", filme que representará al país en los Goya y en la carrera de los Óscar 2027, algo que no le sorprendió, ya que desde que leyó el guion, que le llegó hace seis años, vio su potencial para este tipo de premiaciones y festivales.