Mulino y Netanyahu acuerdan cooperación en seguridad e inteligencia artificial

El presidente José Raúl Mulino, participó en una reunión de alto nivel entre líderes de América Latina y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, calificada por las delegaciones como un hito estratégico para impulsar la cooperación bilateral en tecnología, seguridad e inteligencia artificial.

En el encuentro, en el que también participaron los mandatarios Rodrigo Paz (Bolivia) y Santiago Peña (Paraguay), Netanyahu expresó la disposición de su país para colaborar con estas naciones en el desarrollo de herramientas tecnológicas avanzadas, incluyendo la tecnología de drones e inteligencia artificial (IA), áreas donde Israel se posiciona como líder global.

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Durante el diálogo, Netanyahu señaló que el afianzamiento de gobiernos democráticos en la región abre un escenario propicio para potenciar la cooperación técnica y comercial.

"Si no eres independiente en tecnología e inteligencia artificial, vas a ser un país dependiente de otras naciones", advirtió el premier israelí.

Seguridad en fronteras y lucha contra el narcotráfico

Durante la cita, planteó a Netanyahu el interés de Panamá en entablar un programa de cooperación enfocado en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico.

Por su parte, el primer ministro israelí mostró un interés en conocer la estrategia implementada por la administración de Mulino para bloquear la migración irregular a través de la selva del Darién, reconociendo los esfuerzos de Panamá por el control territorial de su frontera sur.

Áreas de cooperación prioritaria: Seguridad fronteriza, inteligencia tecnológica, intercambio comercial e innovación en IA.

Compromiso operativo: Las naciones acordaron elaborar una lista de necesidades prioritarias para estructurar los proyectos de cooperación técnica a corto plazo.

Con este acercamiento, el Gobierno panameño busca reforzar las capacidades logísticas y de inteligencia de los estamentos de seguridad del país apoyándose en transferencia tecnológica de vanguardia.