Ainara Sanz responde a K4G: ¿quién no se quiere divorciar?

El divorcio entre Ainara Sanz y el productor musical Keriel Quiróz, conocido como K4G, vuelve a estar en el centro de la conversación luego de que ambos expusieran versiones diferentes sobre el proceso legal que mantienen.

La polémica surgió después de que K4G afirmara en el podcast de Katleen Levy que su expareja se negaba a firmarle el divorcio. Ante estas declaraciones, Sanz decidió responder públicamente y mostrar documentos relacionados con el proceso judicial.

Encuentra más noticias de Panamá América en Google Elígenos como fuente preferida y accede más fácilmente a nuestras noticias cuando busques información en Google.

En sus historias de Instagram, Sanz compartió copias de una resolución emitida por el Juzgado Cuarto Seccional de Familia del Primer Circuito Judicial de Panamá, fechada a finales de agosto. Según el documento que mostró, el juzgado concedió formalmente el divorcio.

Sin embargo, Sanz aseguró que el proceso no pudo avanzar hasta su inscripción en el Registro Civil porque la defensa legal de K4G presentó un recurso de apelación contra la sentencia. También publicó conversaciones con su abogado relacionadas con el trámite.

“Me toca demostrarles quién es quien me ha tenido hasta rogándole una firma para poder así como él, yo poder rehacer mi vida”, manifestó Sanz al explicar por qué decidió hacer públicos los documentos.

La creadora de contenido cuestionó además la aparente contradicción entre decir que existe urgencia por concretar el divorcio y, según su versión, presentar una apelación contra una sentencia que ya lo había concedido.

“¿Quién con apuro desesperante de divorcio mete una apelación a un divorcio que ya había salido?”, cuestionó Sanz en sus redes sociales, donde también preguntó quién sería realmente la persona que estaría poniendo obstáculos para terminar el proceso.

La situación deja así dos versiones enfrentadas sobre un mismo trámite judicial. Mientras K4G ha sostenido públicamente que Sanz dificulta el divorcio, ella presentó documentos para defender su versión y atribuyó a la defensa del productor la apelación que mantiene detenido el proceso.