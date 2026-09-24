Avalan $26.1 millones al Minsa para el Hospital del Niño, pago de jornadas y obras de saneamiento

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó tres traslados de partidas por un monto total de B/.26,100,247.00 a favor del Ministerio de Salud (Minsa), destinados a saldar compromisos pendientes con el personal de salud, abastecer de insumos a la red pediátrica y dar continuidad a proyectos de saneamiento básico.

Durante la sustentación, el ministro de Salud encargado, Dr. Manuel Zambrano, enfatizó la necesidad de priorizar el gasto social para fortalecer la atención primaria y reducir costos por complicaciones hospitalarias.

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“La salud es una inversión, no es un gasto”, afirmó Zambrano, al señalar que es necesario priorizar los recursos y fortalecer la inversión desde las primeras etapas de la atención, con el propósito de generar beneficios para la población y contribuir a reducir los costos asociados a enfermedades y complicaciones.

Desglose de los fondos aprobados

Los B/.26.1 millones avalados por el Legislativo se distribuyen en tres rubros prioritarios:

Hospital del Niño ($15,741,487.00): este fondo es para abastecimiento de medicamentos, insumos médico-quirúrgicos, fórmulas alimenticias, reactivos de laboratorio, prótesis, pago de planillas, décimo tercer mes, cuotas patronales y turnos extraordinarios.

Programa de Saneamiento de Panamá ($8,511,673.00): Esta dirigido a reforzar contratos de obras de alcantarillado sanitario en los sectores de Burunga Este, Burunga y Arraiján cabecera.

Provisión de Servicios de Salud (B/.1,846,997.00) es asignado al pago de turnos extraordinarios atrasados (correspondientes a junio y julio de 2026) para personal médico, técnico y administrativo.

Hospital del Niño se prepara para su nueva sede en 2027

El director médico del Hospital del Niño, Dr. Paul Gallardo, explicó que los $15.7 millones garantizan la operatividad del centro durante el cierre del año, permitiendo atender una demanda anual de 200 mil niños, 10 mil egresos hospitalarios y más de 7 mil cirugías.

Gallardo aprovechó el espacio para proyectar los retos financieros que vendrán con la nueva sede del Hospital del Niño, prevista para entrar en funcionamiento en el último trimestre de 2027. La nueva infraestructura pasará de los actuales 20 mil metros cuadrados a 89 mil metros cuadrados, lo que requerirá un incremento sustancial en el presupuesto operativo.

Por otro lado, al ser consultado sobre la escasez de médicos especialistas, el Dr. Zambrano admitió que las convocatorias recientes no han tenido el éxito esperado y confirmó que el Minsa analiza alternativas legales y operativas para cubrir las plazas vacantes en el territorio nacional.