Aprueban la nueva configuración de circuitos electorales para 2029

El pleno de la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate, con 43 votos a favor, 21 en contra y cero abstenciones, el Proyecto de Ley 700, el cual define el nuevo mapa legislativo y la redistribución de los circuitos electorales en el país para las elecciones generales de 2029.

La norma fundamenta los ajustes en criterios de proximidad territorial y crecimiento demográfico según las cifras del Padrón Electoral de 2024, afectando reconfiguraciones en provincias como Panamá, Panamá Oeste y Bocas del Toro. Pese a los reajustes internos, la iniciativa mantiene fijo el número total de 71 diputados en el parlamento.

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Asimismo, la legislación respeta el mandato constitucional que garantiza la base de representación para la provincia de Darién y las comarcas indígenas, mientras que el resto de los circuitos del país se ajustan proporcionalmente según su número de votantes.

Modificación clave: Chiriquí conservará sus seis circuitos actuales

El único cambio introducido al texto original durante la discusión se dio en el artículo 2, mediante una modificación impulsada por la diputada Ariana Coba y aprobada con 41 votos a favor.

Rechazo a la propuesta del TE que había planteado segmentar los distritos de Bugaba y Tierras Altas para crear un nuevo circuito uninominal conformado por Tierras Altas y Renacimiento.

La Asamblea rechazó la segmentación y aprobó mantener los actuales seis circuitos electorales en Chiriquí (del 4-1 al 4-6) con la misma cantidad de diputados asignados.

Un avance tras dos intentos fallidos

La aprobación del Proyecto 700 se dio tras dos extensas jornadas de sesión permanente con la presencia de los magistrados del TE, Alfredo Juncá Wendehake, Eduardo Valdés Escoffery y Luis A. Guerra Morales, quienes absolvieron las consultas técnicas de los parlamentarios.

Esta reconfiguración logra avanzar luego de que intentos previos impulsados por la institución electoral fueran desestimados por el Legislativo:

Intento de 2018 (Proyecto 605): Rechazado en primer debate cuando se buscaba restar curules a la capital (8-7 y 8-8) para asignárselas a Arraiján (8-1) y Panamá Este (8-10).

Reforma de 2022: La Asamblea descartó los cambios demográficos de fondo planteados por el TE y únicamente modificó la nomenclatura numérica de los circuitos en la provincia de Panamá.

El documento fue remitido al Órgano Ejecutivo a la espera de su evaluación y posterior sanción presidencial.

Los tres magistrados Narciso J. Arellano Moreno, Luis A. Guerra Morales y Alfredo Juncá Wendehake, acompañados de un equipo técnico, estuvieron presentes durante la discusión, en segundo y tercer debate de la iniciativa 700, quienes participaron, activamente, respondiendo las consultas efectuadas por los diputados de la República.

Así quedan los 40 circuitos electorales

Provincia de Bocas del Toro, constituyen 2 circuitos electorales:



Circuito 1-1. alcanza el distrito de Changuinola, con una población de 64,988 electores. Se elegirá un diputado.



Circuito 1-2. Bocas del Toro, Chiriquí Grande, Almirante y Naso Tjer Di (comarca Naso Tjer Di) con una población de 46,371 electores. Se elegirá un diputado.



Provincia de Coclé, se divide en cuatro circuitos electorales:



Circuito 2-1. integra el distrito de Penonomé, con una población de 77,411 electores. Se elegirán dos diputados.



Circuito 2-2. distrito de Antón, con una población de 45,874 electores. Se elegirá un diputado.



Circuito 2-3. distritos de La Pintada, Natá y Olá, con una población de 47,304 electores. Se elegirá un diputado.



Circuito 2-4. distrito de Aguadulce, con una población de 38,829 electores. Se elegirá un diputado.



Provincia de Colón, se divide en dos circuitos electorales:



Circuito 3-1. distrito de Colón, con una población de 173,829 electores. Se elegirán cuatro diputados.



Circuito 3-2. distritos de Chagres, Donoso, Portobelo, Santa Isabel y Ornar Torrijos Herrera, con una población de 34,296 electores. Se elegirá un diputado.



Provincia de Chiriquí, se divide en 6 circuitos electorales:



Circuito 4-1, distrito de David, con una población de 128,170 electores. Se elegirán tres diputados.



Circuito 4-2, distrito de Barú, con una población de 49,712 electores. Se elegirá un diputado.



Circuito 4-3, distritos de Bugaba y Tierras Altas, con una población de 70,859 electores. Se elegirá dos diputados.



Circuito 4-4, distritos de Alanje, Boquerón y Renacimiento, con una población de 46,704 electores, Se elegirá un diputado.



Circuito 4-5, distritos de Boquete, Dolega y Gualaca, con una población de 49,001 electores, Se elegirá un diputado.



Circuito 4-6, distritos de Remedios, San Lorenzo, Tolé, y San Félix, con una población de 28,663 electores. Se elegirá un diputado.



Provincia de Darién, se divide en dos circuitos electorales:



Circuito 5-1. distritos de Chepigana, Santa Fe y Sambú (comarca Emberá Wounaan), con una población de 28,028 electores. Se elegirá un diputado.



Circuito 5-2. distritos de Pinogana y Cémaco (comarca Emberá Wounaan), con una población de 21,495 electores, Se elegirá un diputado.



Provincia de Herrera, se divide en tres circuitos electorales:



Circuito 6-1. distrito de Chitré, con una población de 44,412 electores. Se elegirá un diputado.



Circuito 6-2. distritos de Los Pozos, Parita y Pesé, con una población de 29,753 electores. Se elegirá un diputado.



Circuito 6-3. distritos de Ocú, Las Minas y Santa María, con una población de 31,394 electores. Se elegirá un diputado.



Provincia de Los Santos, se divide en dos circuitos electorales:



Circuito 7-1. distritos de Las Tablas, Pocrí, Pedasí y Guararé, con una población de 43,176 electores. Se elegirá un diputado.



Circuito 7-2. distritos de Los Santos, Macaracas y Tonosí, con una población de 42,006 electores. Se elegirá un diputado.



Provincia de Panamá, se divide en seis circuitos electorales:



Circuito 8-1. distritos de Balboa, Chepo, Chimán y Taboga, con una población de 47,202 electores. Se elegirá un diputado.



Circuito 8-2. distrito de San Miguelito, con una población de 251,303 electores. Se elegirán seis diputados.



Circuito 8-3. corregimientos San Felipe, El Chorrillo, Santa Ana, Calidonia, Curundú, Ancón, Bella Vista, Betania y Pueblo Nuevo, con una población de 167,207 electores. Se elegirán cuatro diputados.



Circuito 8-4. corregimientos Río Abajo, San Francisco, Parque Lefevre, Juan Díaz y Don Bosco, con una población de 168, 624 electores. Se elegirán cuatro diputados.



Circuito 8-5. los corregimientos Chilibre, Las Cumbres, Alcalde Díaz, Ernesto Córdoba C. y Caimitillo, con una población de 152,482 electores. Se elegirán tres diputados.



Circuito 8-6. los corregimientos Pedregal, Pacora, San Martín, Tocumen, Las Mañanitas, 24 de diciembre y Las Garzas, con una población de 236,094 electores. Se elegirán cinco diputados.



Provincia de Veraguas, se divide en cuatro circuitos electorales:



Circuito 9-1. distrito de Santiago, con una población de 77 ,634 electores. Se elegirán dos diputados.



Circuito 9-2. distritos de La Mesa, Soná y Las Palmas, con una población de 53,878 electores. Se elegirá un diputado.



Circuito 9-3. distritos de Cañazas, Calobre, Santa Fe y San Francisco, con una población de 51,366 electores. Se elegirá un diputado.



Circuito 9-4. distritos de Atalaya, Montijo, Río de Jesús y Mariato, con una población de 27,817 electores. Se elegirá un diputado.



Comarca Gunayala (Kuna Yala), se divide en dos circuitos electorales:



Circuito 10-1. corregimiento Narganá y en el corregimiento Ailigandí a los poblados de Airdirgandí, Irgandí, Playón Chico, Playón Grande y San Ignacio de Tupile y la comarca Guna de Madungandi, con una población de 15,583 electores. Se elegirá un diputado.



Circuito 10-2. Comprende al resto del corregimiento Ailigandí y a los corregimientos Tubualá y Puerto Obaldía y la comarca Guna de Wargandi, con una población de 12,879 electores. Se elegirá un diputado.



Comarca Ngäbe-Buglé, se divide en tres circuitos electorales:



Circuito 12-1. distritos de Kankintú, Kusapín, Jirondai y Santa Catalina, con una población de 61,548 electores. Se elegirá un diputado.



Circuito 12-2. distritos de Besiko, Mirono y Nole Duima, con una población de 57,250 electores. Se elegirá un diputado.



Circuito 12-3. distritos de Müna y Ñürün, con una población de 49,167 electores. Se elegirá un diputado.



Provincia de Panamá Oeste, se divide en cuatro circuitos electorales:



Circuito 13-1. distrito de Arraiján, con una población de 191,551 electores. Se elegirán cuatro diputados.



Circuito 13-2. distrito de Capira, con una población de 35,701 electores. Se elegirá un diputado.



Circuito 13-3. distritos de Chame y San Carlos, con una población de 40,973 electores. Se elegirá un diputado.



Circuito 13-4. distrito de La Chorrera, con una población de 159,092 electores. Se elegirán cuatro diputados.

