Gabrielle Henry, Miss Jamaica, demanda a Miss Universo tras la caída que sufrió en 2025

Gabrielle Henry, Miss Jamaica 2025, presentó una demanda contra el reinado de belleza Miss Universo tras la grave caída que sufrió durante su participación en la competencia preliminar del certamen celebrado en Tailandia el año pasado.



"Me detuve cuando me dijeron que lo hiciera, miré a las cámaras y, cuando me indicaron que siguiera, giré a la izquierda, tal y como me habían indicado", explicó Henry, en una entrevista con 'Good Morning America' recogida este jueves por medios jamaiquinos, después de presentar la querella ante el Tribunal Superior de Delaware, en Estados Unidos.



La representante de Jamaica tuvo que ser hospitalizada de emergencia el 19 de noviembre de 2025 tras caer aproximadamente un meto y medio por un hueco sin señalizar, donde había equipo de iluminación.



En el documento radicó cinco cargos contra la organización y dos de sus empresas matrices, JKN Legacy Inc. y Legacy Holding Group USA.



"Se deberían haber tomado y se podrían haber tomado las medidas adecuadas; era responsabilidad de quienes habían organizado el escenario y habían instalado la iluminación asegurarse de que también estuvieran presentes los mecanismos de protección", enfatizó Henry.



La candidata sufrió una hemorragia intracraneal y lesiones en la cara y la espalda y tuvo que pasar por una prolongada fase de recuperación.



Esta demanda llega después de que Miss Universo anunciara la semana pasada que las representantes de seis países del Sudeste Asiático no podrán competir en la edición 75 del certamen, que se celebrará en Puerto Rico el 24 de noviembre, en plena guerra en el seno de la organización, cuya propiedad está dividida entre empresarios de México y Tailandia.



La empresa -dividida a partes iguales desde enero de 2024- tiene una disputa en curso entre sus propietarios: Legacy Holding (que sería Miss Universo Occidental), del empresario mexicano Raúl Rocha Cantú; y JKN Global Group, de la tailandesa Jakkaphong 'Anne' Jakrajutatip (autodefinida como Miss Universo Oriental).



Pese a todo, delegadas de países como Venezuela, España, Argentina y Chile ya fueron escogidas para la edición de este año, mientras que se espera que las representantes de Colombia, Indonesia y otros territorios se sumen a la cita, que prevé acoger a más de cien competidoras.



La Organización Miss Universo (MUO) llevará a cabo el certamen de su aniversario 75 el próximo 24 de noviembre en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan (Puerto Rico).