AMP y el BID inspeccionan la construcción del Muelle Multipropósito de Puerto Armuelles

Con el objetivo de consolidar la planificación logística de la región occidental del país, el administrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Luis Roquebert, y la directora del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Panamá, Gloria Lugo, encabezaron una misión técnica de alto nivel a la construcción del Muelle Multipropósito de Puerto Armuelles.

Durante el recorrido por el área de influencia del proyecto, los especialistas evaluaron la conectividad vial de la zona, la capacidad de la zona de influencia logística (hinterland) y revisaron los diseños conceptuales para una eventual ampliación de la plataforma portuaria.

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Articulación con la cadena de suministro agroindustrial

Como parte del análisis de demanda operativa, la comitiva visitó una planta procesadora de aceite de palma en la localidad, con el propósito de medir el potencial de exportación e importar servicios portuarios directamente desde el distrito de Barú.

La estrategia técnica y financiera busca integrar la infraestructura marítima con las cadenas de suministro agrícolas y comerciales de la provincia de Chiriquí.

Así como fortalecer el desarrollo económico del occidente panameño y reactivar el dinamismo comercial en las costas de Puerto Armuelles.

Con esta gira de trabajo, la AMP y el BID reafirman el compromiso de desarrollar una plataforma portuaria viable que impulse la competitividad del sector marítimo en el Pacífico panameño.

La delegación interinstitucional estuvo integrada por Manuel Rodríguez, especialista líder en Transporte del BID; Ibis Pérez, directora de Planificación de la AMP; Rolando Cuevas, asesor técnico de la entidad marítima, así como por representantes del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT).