Diddier Rodríguez firma récord suramericano y le da a Panamá su quinta medalla de oro

El atleta panameño Diddier Rodríguez ratificó que está atravesando un gran momento en su carrera deportiva al conquistar la medalla de oro en los 3,000 metros con obstáculos del atletismo en los Juegos Deportivos Suramericanos Santa Fe 2026, imponiendo además un nuevo récord de la competencia.

Rodríguez se adjudicó la presea dorada en su especialidad al cronometrar un tiempo de 8:31.89, marca que representa un nuevo récord en los Juegos Suramericanos y su mejor registro personal.

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La marca previa la ostentaba el venezolano José Peña, quien registró un tiempo de 8:36.81 en la edición de 2014 celebrada en Santiago de Chile.

Podio de la competencia y racha dorada

En la final de este viernes, el brasileño Walace Evangelista escoltó a Rodríguez con un tiempo de 8:32.33 para quedarse con la plata, mientras que la medalla de bronce fue para el colombiano Carlos Sanmartín con un tiempo de 8:33.01.

Cabe destacar que el mediofondista panameño atraviesa un momento excepcional en su trayectoria, ya que en el mes de agosto también conquistó la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Cierre histórico para Panamá en Santa Fe 2026

Con la actuación de Rodríguez, Panamá cierra con éxito su participación en los Juegos Suramericanos, al acumular un total de 16 medallas: cinco de oro, tres de plata y ocho de bronce.