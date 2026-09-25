Coalición Vamos entrega más de 70 mil firmas al Tribunal Electoral para poder constituirse en partido político

La Coalición Vamos presentó este viernes ante el Tribunal Electoral (TE) más de 70,000 firmas de respaldo junto con los requisitos legales necesarios para iniciar el proceso de reconocimiento como partido político en formación.

Entre los documentos entregados por la representación del movimiento figuran el memorial de solicitud, el proyecto de estatutos, el plan de gobierno y la declaración de principios.

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"Traemos todos los documentos legales, el memorial de solicitud, los proyectos de estatutos, el plan de gobierno, la declaración de principios y, lo más importante, las firmas de más de 70 mil panameños que contra viento y marea hemos salido a buscar", aseveró Juan Diego Vásquez, presidente de la coalición, quien expresó su agradecimiento tanto a los activistas recolectores como a los ciudadanos firmantes.

Cumplimiento del Código Electoral y críticas a las reformas

Vásquez detalló que la solicitud se realiza en estricto cumplimiento de la ley vigente para que los magistrados del Tribunal Electoral formalicen su estatus como colectivo en formación.

"Damos este paso convencidos de que estas firmas representan la esperanza de un país que tiene que ser diferente", subrayó el dirigente.

Asimismo, la Coalición Vamos indicó que se mantiene en permanente reflexión ante las recientes reformas al Código Electoral, cuestionando el accionar de los partidos tradicionales quienes dijo "hacen de todo para evitar que participemos en la política".