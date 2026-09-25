Corte Suprema no admite amparo de Nadia Del Río por secuestro de cuentas bancarias

Nadia Yannick Del Río, exfuncionaria del Ministerio de la Presidencia durante la administración de Laurentino Cortizo, sufrió un nuevo revés judicial luego de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no admitiera un amparo de garantías constitucionales presentado por su abogado, Ángel Álvarez.

La acción legal promovida por su abogado Ángel Álvarez buscaba dejar sin efecto la Orden Oral dictada el 26 de mayo de 2026 por la Dirección General del Registro Público de Panamá, con la que se hizo efectivo el cautelamiento de sus activos.

Encuentra más noticias de Panamá América en Google Elígenos como fuente preferida y accede más fácilmente a nuestras noticias cuando busques información en Google.

Reclamo por pensión alimenticia

La defensa de Del Río objetó la medida al sostener que entre las cuentas secuestradas por orden del contralor Anel Flores, como parte de una investigación a su patrimonio, se encuentra la cuenta donde se deposita la pensión de manutención de su hija que es menor de edad.

El rechazo al amparo se suma a la decisión adoptada a finales de agosto por la magistrada de la CSJ, María Cristina Chen, quien en funciones de jueza de garantías decidió mantener el secuestro de bienes y cuentas bancarias ordenado por la Contraloría General de la República.

Sobre la solicitud de liberar los fondos de manutención, Chen aclaró en su momento que carece de competencia para resolver dicha reclamación, precisando que la petición debe ser atendida formalmente ante el Tribunal de Cuentas.