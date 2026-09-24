Magistrados afirman que cambios a reformas alteraron su esencia

Luego de aprobado en primer debate el proyecto de ley No. 699, que modifica el Código Electoral, el magistrado presidente del Tribunal Electoral (TE), Narciso Arellano Moreno, informó que están revisando las modificaciones efectuadas, ya que algunas afectaron el espíritu de la propuesta que presentaron.

Son más de 50 cambios que se aprobaron en la Comisión de Gobierno, entre modificaciones y eliminaciones de artículos que el TE llevó como propuestas.

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Arellano dijo que algunos cambios alterarían la esencia de lo que ellos llevaron, pero habrá que esperar el segundo debate, cuando se pueden generar más modificaciones y retirar algunas de las que se aprobaron en primer debate.

El presidente del TE dijo que consiguieron que los diputados proponentes retiraran las dos modificaciones que consideraban inconstitucional, como la que los restringía de reglamentar el decreto que convoca a las elecciones generales, una vez haya sido publicado.

La otra era que se hiciera vinculante lo que se aprobara en la Comisión Nacional de Reformas Electorales.

Los magistrados esperarán que ocurre en el Pleno y dependiendo de los resultados, estarán anuentes a ser llamados por el Órgano Ejecutivo, cuando el proyecto llegue a sus manos.

Los magistrados actuarán solo si consideran que algún (os) artículo (s) del proyecto que salga de la Asamblea lo consideren ajeno a la Constitución Política.'



Solo dos sesiones bastaron para que se aprobara en primer debate las reformas electorales.



Los diputados que votaron a favor del proyecto y sus modificaciones fueron Ariana Coba (Panameñista), Julio de la Guardia (CD), Benicio Robinson (PRD), Luis Eduardo Camacho (RM), Raphael Buchanan (PRD), Osman Gómez (Alianza) y Alaín Cedeño (RM).



Las diputadas que se opusieron al proyecto fueron Alexandra Brenes (Vamos) y Walkiria Chandler (Vamos).



Con un largo receso, la aprobación en primer debate de las reformas electorales demoró más de 10 horas, en la tarde y noche del miércoles.

Esta sería la única razón por la que los togados acudirían a la Corte Suprema de Justicia.

Reacciones

Alexandra Brenes, diputada de Vamos que forma parte de la Comisión de Gobierno, dijo que con lo aprobado en primer debate, pierde el ciudadano que aspira a competir por libre postulación y que ahora podría enfrentar nuevas reglas y mayores barreras para participar.

Cuestionó la manera como fue llevado el debate, en el que no se permitió discutir las modificaciones que sufrió el proyecto.

Al respecto, Benicio Robinson, presidente de la comisión, expresó que la sesión fue pública y televisada, los artículos se leyeron y las propuestas se sometieron a votación.

"Los diputados de Vamos hablan de democracia, pero no aceptan perder una votación. ¡Dejen de mentir!", escribió el diputado en redes sociales.

Entre los cambios que han sido rechazados por Vamos está el que elimina la lista de candidatos de libre postulación en circuitos donde se escoge a más de un diputado.

También, el aumento a 3% de firmas para formalizar candidaturas independientes, situación que alcanza, de igual forma, a partidos en formación, que de aprobarse elevaría la cantidad de adherentes necesarios para ser considerados partidos políticos, a más de 68 mil.