Aunque las principales autoridades del país han negado que exista interés en reactivar la explotación de cobre en Cerro Colorado, en la comarca Ngäbe-Buglé persiste la preocupación y el estado de alerta entre comunidades originarias y sectores campesinos.

Así lo manifestó Desiderio Santos, vicealcalde del distrito de Besikó, quien señaló que el tema continúa siendo altamente sensible para los pueblos originarios y que cualquier decisión relacionada con los recursos naturales de la comarca genera una reacción inmediata entre sus habitantes.

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Santos hizo estas declaraciones durante el Congreso General celebrado en Llano Tugrí, donde participaron dirigentes comunitarios, autoridades tradicionales y líderes regionales, quienes abordaron diversos asuntos que afectan a las comunidades de la comarca.

El dirigente sostuvo que la población permanece atenta a cualquier movimiento o anuncio relacionado con Cerro Colorado, debido a los antecedentes que existen en torno al proyecto minero y a la importancia que tienen los territorios y recursos naturales para las comunidades indígenas.

La posición expresada durante el encuentro refleja que, pese a las declaraciones oficiales sobre la ausencia de interés en la explotación del yacimiento, el tema no ha sido considerado cerrado por diversos sectores de la comarca, que reclaman mantenerse informados y participar en cualquier discusión que pueda tener repercusiones sobre sus territorios.

Los dirigentes comunitarios insistieron en que la vigilancia y organización de las comunidades continuarán, mientras se mantenga sobre la mesa cualquier posibilidad futura relacionada con la actividad minera en Cerro Colorado.