Mordeduras de serpientes dejan 119 casos en Coclé en lo que va de 2026

Entre enero y agosto de 2026, unas 119 personas residentes en la provincia de Coclé han necesitado atención médica de urgencia a causa de la mordedura de serpientes.

Gladys Hidalgo, jefa provincial del Ministerio de Salud (Minsa), detalló que del total de casos, 75 corresponden a hombres y 44 a mujeres.

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La mayoría de los casos corresponden a mordeduras de la serpiente conocida en Panamá como "terciopelo" (Bothrops asper). Esta es una de las serpientes con más alta toxicidad.

Los distritos con mayor número de casos reportados son: Penonomé con 80 casos, de los cuales 53 son hombres y 27 mujeres; Antón con 19 casos, La Pintada y el poblado del Valle de Antón con ocho casos.

La Dra. Hidalgo recalcó que, por lo regular, los casos de mordeduras de serpientes aumentan en los meses de mayo y septiembre, período en el que las condiciones húmedas favorecen una mayor interacción entre las personas y estos ofidios.

Una víctima menor de edad

Una de las últimas muertes por mordedura de serpiente se registró en el sector del Caño de San Miguel, en el área norte de Penonomé, siendo la víctima un menor de 16 años.

En los años 2020 y 2021, en esta región del país se registraron dos muertes por mordedura de serpiente.

Recomendaciones del MINSA

En caso de mordedura de ofidios, el MINSA recomienda no manipular ni intentar capturar la serpiente, mantener a la persona afectada lo más tranquila posible, evitar remedios caseros o procedimientos sobre la herida y trasladarla lo más rápido posible a una instalación de salud.

Según un informe del Minsa publicado en septiembre de 2026, revela que entre 2021 y 2025 Panamá registró 7.338 mordeduras de ofidios, de las cuales 835 correspondieron a Coclé. Esto coloca a la provincia entre las zonas con mayor cantidad de casos del país.