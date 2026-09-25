¡'El Tachi' cambia de escenario! El cantante debuta como modelo

"El Tachi" cambió por un momento los micrófonos y los escenarios musicales por una pasarela. El artista urbano panameño debutó oficialmente como modelo durante el primer día del Panama Fashion Week, donde participó en la presentación de Timberland Panamá.

La aparición marcó una nueva faceta en la carrera de Eustacio Fidel Guerra, nombre de pila del intérprete, quien se sumó a la programación de la Semana de la Moda para mostrar una propuesta de la reconocida marca.

Encuentra más noticias de Panamá América en Google Elígenos como fuente preferida y accede más fácilmente a nuestras noticias cuando busques información en Google.

El Panama Fashion Week 2026 se desarrolla en la Ciudad de las Artes y reúne durante esta semana a diseñadores, marcas y diferentes figuras vinculadas con la industria de la moda. La programación incluye pasarelas y actividades dedicadas a las nuevas tendencias.

Para "El Tachi", la experiencia representa un cambio de escenario. Acostumbrado a presentarse ante el público desde las tarimas, ahora tuvo que asumir el reto de desfilar frente a los asistentes de uno de los principales eventos de moda del país.

La aparición ocurre, además, después de que "El Tachi" y la creadora de contenido Aliah Maurette confirmaran en julio el fin de su relación sentimental. Ambos señalaron entonces que continuarían enfocados en sus respectivos proyectos personales y profesionales.

Ahora, el cantante suma el modelaje a su trayectoria y demuestra que su imagen también puede tener espacio dentro de la industria de la moda.

Su participación en el Panama Fashion Week para Timberland Panamá abre así una nueva posibilidad dentro de su carrera, mientras continúa desarrollando sus proyectos musicales y explorando otras formas de expresión artística.