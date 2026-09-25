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Argentina

Edwin Núñez dio a Panamá su cuarta medalla de oro en los Juegos Suramericanos

Publicado 2026/09/25 14:00:00
  • Redacción/10Deportivo@epasa.com

El surfista panameño Edwin Núñez dio oro a Panamá en los Juegos Suramericanos.

Edwin Núñez io oro a Panamá en el surf. Foto: COP

Edwin Núñez io oro a Panamá en el surf. Foto: COP

Edwin Núñez io oro a Panamá en el surf. Foto: COP

Edwin Núñez io oro a Panamá en el surf. Foto: COP

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El surfista panameño Edwin Núñez se bañó de oro en los Juegos Suramericanos 2026, que se realizan en Santa Fe, Argentina.

Núñez derrotó con autoridad (10.33 a 4.50) al chileno Moisés Silva en la gran final de Bodyboard, para subir a lo más alto del podio y colgarse la medalla dorada.   

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Hasta el momento en los Juegos Suramericanos, la representación panameña llegó a un total de 15 medallas con cuatro metales de oro, tres de plata y ocho de bronce.

Cabe destacar que, con este logro, la delegación panameña en Santa Fe 2026 iguala su mayor cosecha histórica de preseas doradas en una sola edición de Juegos Suramericanos cuando obtuvo 4 en Valencia 1994 (Venezuela) y también 4 doradas en  Santiago 2014 (Chile).

 

 

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