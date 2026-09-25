Edwin Núñez dio a Panamá su cuarta medalla de oro en los Juegos Suramericanos

El surfista panameño Edwin Núñez se bañó de oro en los Juegos Suramericanos 2026, que se realizan en Santa Fe, Argentina.

Núñez derrotó con autoridad (10.33 a 4.50) al chileno Moisés Silva en la gran final de Bodyboard, para subir a lo más alto del podio y colgarse la medalla dorada.

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Hasta el momento en los Juegos Suramericanos, la representación panameña llegó a un total de 15 medallas con cuatro metales de oro, tres de plata y ocho de bronce.

Cabe destacar que, con este logro, la delegación panameña en Santa Fe 2026 iguala su mayor cosecha histórica de preseas doradas en una sola edición de Juegos Suramericanos cuando obtuvo 4 en Valencia 1994 (Venezuela) y también 4 doradas en Santiago 2014 (Chile).