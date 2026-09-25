Reino Unido aborda desarrollo económico, ambiente y crimen organizado en Darién

El crecimiento económico, la protección del medio ambiente y la lucha contra el crimen organizado son los tres ejes de interés de la embajada del Reino Unido en Panamá, especialmente en la provincia de Darién.

En ese sentido, el embajador del Reino Unido en Panamá, Greg Houston, visitó Darién como parte de una gira de trabajo, en donde sostuvo un acercamiento con la alcaldesa del distrito de Pinogana, Nadine González.

Encuentra más noticias de Panamá América en Google Elígenos como fuente preferida y accede más fácilmente a nuestras noticias cuando busques información en Google.

“Hemos venido a conocer la situación de la provincia, creo que podemos aportar al crecimiento de este sector del país partiendo de los tres ejes mencionados de la mano con los gobiernos locales”, indicó Hudson.

Por su parte, la alcaldesa del distrito de Pinogana, Nadine González, señaló que estos aportes son importantes para las comunidades que quedaron sin movimiento económico luego de la ola migratoria registrada en Darién.

“En estos momentos hay proyectos de alto impacto, como la reestructuración de la carretera que desde Pacora hasta Yaviza, el nuevo hospital de Metetí y la construcción de nuevos puentes sobre el río Chucunaque, que ayudarán al progreso de la provincia”, expresó González.

El embajador nos habló de algunos proyectos que le gustaría impulsar de la mano de los gobiernos locales para beneficio de las comunidades más vulnerables y eso es positivo para nuestra provincia, añadió la alcaldesa de Pinogana.

El Embajador del Reino Unido visitó la comunidad de El Real de Santa María, donde pudo disfrutar de la gastronomía y la cultura turística que ofrece este sector del distrito de Pinogana.