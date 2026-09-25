Castañedas defiende transparencia en la Asamblea y niega plan contra Realizando Metas

La presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañedas, negó que durante su gestión se hayan realizado 456 nombramientos desde que asumió el cargo el pasado 1 de julio y aseguró que esa cifra corresponde a compromisos adquiridos durante el primer semestre por la anterior junta directiva.

Castañedas explicó que, hasta la fecha, durante su administración se han efectuado únicamente nueve nombramientos. Agregó que desde su llegada a la Presidencia del Legislativo se mantiene una revisión de los nombramientos existentes.

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“Nos es más difícil desvincular o darle el cese a un personal que nombrarlo aquí en la Asamblea en estos momentos”, manifestó durante una entrevista realizada por el periodista Álvaro Alvarado.

Según Castañedas, la Asamblea Nacional cuenta actualmente con aproximadamente 3,300 funcionarios permanentes y cerca de 1,800 trabajadores transitorios. Detalló que los permanentes están amparados por la Carrera Legislativa, mientras que los transitorios forman parte de las planillas de los diputados o laboran en algunas direcciones que no son consideradas permanentes dentro de la institución.

En cuanto a las auditorías, Castañedas aclaró que, como presidenta de la Asamblea Nacional, no tiene facultad para realizar directamente una auditoría dentro de la institución, pero sí puede solicitar a la Contraloría General de la República que lleve a cabo las revisiones que considere necesarias.

Indicó que personal de la Contraloría General de la República todavía permanece en la Asamblea Nacional realizando labores de auditoría.

Castañedas también rechazó que desde la Asamblea Nacional exista un plan para afectar al partido Realizando Metas (RM), luego de que el presidente del colectivo, Ricardo Martinelli, denunciara que existiría una estrategia para quitarle el partido mediante las reformas electorales.

“Cuando escuché el video que me lo enviaron, me sentí, porque dije, ¿cómo va a pensar que vamos a estar en un plan para quitarle el partido?”, expresó Castañedas.

La presidenta aseguró que no ha visto ninguna iniciativa dentro de la Asamblea Nacional encaminada a afectar la existencia o dirección de RM. Explicó que las reformas electorales que se encuentran bajo análisis contemplan propuestas relacionadas con las reglas que deben cumplir los presidentes de los partidos políticos, pero estas deberán ser discutidas y aprobadas mediante votación en el pleno.

Sobre su relación con Martinelli, Castañedas señaló que mantiene comunicación con él y que le tiene “un grandísimo cariño”.

Al referirse a su relación con el presidente de la República, José Raúl Mulino, Castañeda manifestó que le debe “respeto, cariño” y destacó que, a su juicio, el mandatario se caracteriza por hablar de manera directa y sin filtros.