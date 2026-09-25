Representantes sustentan ante la Asamblea solicitud de aumento salarial de $1,000

Celestino Vargas, presidente de la Coordinadora Nacional de Representantes de Corregimiento, solicitó formalmente una equiparación salarial por la suma de 1,000 dólares para los representantes del país.

Vargas fundamentó la petición en la congelación de los emolumentos del sector durante los últimos años y el impacto directo que han tenido las medidas presupuestarias sobre los ingresos de estas autoridades locales.

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"Estas sumas no han sido modificadas en más de 7 años, siendo el último aumento recibido el año 2019 por la suma de 500 balboas, por lo que muchos Consejos Provinciales han pedido un aumento de la misma o en el día de hoy una equiparación de salario por la suma de 1,000 dólares", sostuvo Celestino Vargas.

El vocero gremial sustentó que esta solicitud surge como respuesta a la eliminación de las licencias con sueldo y de los gastos de transporte fijo.

Vargas puntualizó que la suspensión de dichos incentivos —mencionando un fallo de la Corte Suprema de Justicia y disposiciones expedidas por la Contraloría General de la República— causó un detrimento directo en los ingresos de las autoridades locales a nivel nacional, por lo cual insisten en el ajuste.

Por su parte el presidente el Consejo de Panamá Oeste, Roberto Morán, recalcó que los representantes muchas veces toman de su dinero para atender las necesidades del pueblo.

"Nosotros estamos pidiendo el aumento salarial. A mí me quedan unos 800 dólares. Todo ha subido, tengo que ver por mi familia y más eso meterme la mano en el bolsillo para ayudar a la gente", expuso.

Aunque algunos diputados cuestionaron la solicitud, otros como Carlos Afú, les manifestó el respaldo a los representantes.

"Estoy de acuerdo que se les dé algo más de plata. Ustedes ganan 2 mil dólares, aquí en esta Asamblea hay gente que gana más de 2 mil dólares. A esta gente hay que apoyarla", precisó Afú.