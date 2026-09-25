Defensoría del Pueblo remite nota al Meduca por caso de docentes separados

La Defensora del Pueblo, Angela Russo, confirmó esta semana las acciones entabladas por la institución para abordar la situación de los docentes separados de sus cargos por el Ministerio de Educación (Meduca), tras su participación en manifestaciones.

Russo, durante las vistas presupuestarias, informó que la Defensoría ya formalizó la comunicación con las autoridades educativas para abrir un espacio de diálogo entre las partes afectadas.

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"Tengo que decir, en relación con lo de los maestros, que ya nosotros enviamos la nota al Ministerio de Educación, de manera que ahora le toca al Ministerio de Educación decirnos si quiere o no participar de una mediación", explicó la Defensora del Pueblo.

De acuerdo con Russo, la Defensoría les abrió las puertas a los docentes, los ha escuchado y le está dando trámite a sus peticiones.

"Se trata de 298 personas, hemos recibido solicitudes de dos tipos. Queja de un grupo de docentes que dice representar a todos los educadores supuestamente afectados, y por el otro lado se recibió a un grupo, que también dice representarlos a todos, pidiendo que se instale una mesa de diálogo", expuso.

Russo recalcó que el rol de la Defensoría es mediar porque lo que digan no es jurisdiccional.

"Nosotros podemos llegar a una conclusión u otra pero realmente lo ideal es que nos sentemos y logremos que se solucione el problema. Porque lo que resolvamos no es vinculante".

El ministro de Educación, Ventura Vega, ha manifestado previamente ante la comisión ser una persona abierta al diálogo, por lo que la institución queda a la espera de la respuesta oficial del Meduca.

