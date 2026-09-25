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Panamá

Omar Valencia rescata, con un golazo, empate 1-1 ante India

Publicado 2026/09/25 10:15:00
  • Panamá América/ 10deportivo@epasa.com/ @PanamaAmerica

Este  es el primer tanto de Valencia  con la selección mayor.

Valencia anotó un gol de antología. Foto: Fepafut

Valencia anotó un gol de antología. Foto: Fepafut

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Omar Valencia marcó un golazo de larga distancia y Panamá rescató este viernes un empate 1-1 ante India, en el inicio de la gira por Asia.

La anotación de Valencia  ocurrió el minuto 23 del segundo tiempo, del partido disputado en el estadio Sree Kanteerava, de Bangalore.

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De acuerdo con la Federación Panameña de Fútbol, este  es el primer tanto de Valencia  con la selección mayor. Además, destacó que hubo varios debuts en el partido.

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