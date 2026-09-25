Omar Valencia rescata, con un golazo, empate 1-1 ante India

Omar Valencia marcó un golazo de larga distancia y Panamá rescató este viernes un empate 1-1 ante India, en el inicio de la gira por Asia.

La anotación de Valencia ocurrió el minuto 23 del segundo tiempo, del partido disputado en el estadio Sree Kanteerava, de Bangalore.

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De acuerdo con la Federación Panameña de Fútbol, este es el primer tanto de Valencia con la selección mayor. Además, destacó que hubo varios debuts en el partido.