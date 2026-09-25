Martínez-Acha se reúne con Rafael Grossi, director del Organismo Internacional de Energía Atómica

El ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha, sostuvo un encuentro con Rafael Mariano Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

El encuentro permitió intercambiar perspectivas sobre asuntos de interés para la paz y la seguridad internacionales, así como sobre la importancia del diálogo, la prevención y la cooperación multilateral para abordar los desafíos que enfrenta la comunidad internacional.

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La reunión se produjo en el marco del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde el canciller ha tenido una agenda diplomática cargada de encuentros de alto perfil.

Martínez-Acha destaca que Panamá sigue fortaleciendo su presencia en el escenario internacional, ampliando alianzas y generando nuevas oportunidades de cooperación para el país.