Consorcio Panamá Cuarto Puente reporta incidente en Figali con obrero, que se encuentra estable tras rápida reacción

El Consorcio Panamá Cuarto Puente (CPCP) informó que en la noche del jueves ocurrió un incidente en el área de prefabricados de Figali, en el que un obrero sufrió una caída desde una plataforma de trabajo de aproximadamente 2 metros de altura, mientras realizaba labores en el proyecto y portaba su equipo de protección personal.

Tras el incidente se activaron de inmediato los protocolos de seguridad y emergencia. Al colaborador se le brindaron los primeros auxilios en el sitio y fue trasladado a un centro médico para recibir atención especializada.

Encuentra más noticias de Panamá América en Google Elígenos como fuente preferida y accede más fácilmente a nuestras noticias cuando busques información en Google.

Actualmente el trabajador accidentado se encuentra estable, con lesiones bajo control y sin gravedad.

El CPCP asegura que se encuentra colaborando estrechamente con las autoridades quienes se encuentran en sitio para investigar las causas y reforzar las medidas de seguridad que sean necesarias.

"Reafirmamos nuestro compromiso con la prevención y protección de nuestro equipo, aplicando rigurosos estándares de seguridad en cada etapa del proyecto", manifestó a través de un comunicado.

