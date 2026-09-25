Panamá y Mongolia suscriben documento que facilita un mayor acercamiento entre ambos Estados

El ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha, sostuvo una reunión bilateral con su homóloga de Mongolia, Batmunkh Battsetseg, con el objetivo de fortalecer los vínculos entre ambos países e identificar nuevas áreas de cooperación.

Fruto de este encuentro, Panamá y Mongolia suscribieron un documento para establecer un mecanismo de consultas políticas, el cual permitirá institucionalizar el diálogo y facilitar un mayor acercamiento entre ambos Estados.

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Panamá aprovechó la reunión para destacar la importancia del régimen de neutralidad permanente del Canal de Panamá y su contribución a garantizar un tránsito seguro, abierto y no discriminatorio, como elemento fundamental para la conectividad y el comercio internacional.

De acuerdo con Cancillería, este encuentro, realizado durante el 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, reafirma el interés de Panamá en ampliar sus relaciones con países de Asia y fortalecer una política exterior orientada al diálogo, la cooperación y la generación de oportunidades concretas de beneficio mutuo.



