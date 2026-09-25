Las balas se escucharon pasadas las 3:00 a. m. en la comunidad Alto del Atlántico, ubicada en el corregimiento de Cristóbal en la provincia de Colón, donde se dio un hecho de violencia, en el que una persona falleció.

De manera preliminar, se señala que varios sujetos al parecer se dirigieron a robar en un local comercial, perteneciente a un comerciante asiático.

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Para ello utilizaron una escalera y herramientas como pata de cabra para ingresar por la parte superior del minisúper Alto del Atlántico, donde vive la familia.

De manera extraoficial se señala que fue en ese momento que una ronda policial pasaba por el lugar y los sorprendió a ellos, lo que motivó un intercambio de disparos, lo que es motivo de investigación.

Luego una persona resultó herida, siendo auxiliada y trasladada hacia la sala de emergencias del hospital Dr. Manuel Amador Guerrero, donde se dio fallecimiento pese a los esfuerzos de los galenos de turno, a eso de las 3:40 a.m.

Luego de lo acontecido, todo el sector quedó cerrado para preservar la escena del crimen. Mientras el Ministerio Público recaba todos los indicios relacionados con este suceso.

Se presume que la persona fallecida podría tratarse de un menor de edad. El mismo ingresó al hospital sin ninguna documentación que lo identificara.