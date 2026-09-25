'Geografía del delito: análisis espacial para la prevención de la criminalidad'

La criminalidad en Panamá no es un fenómeno azaroso. Los datos demuestran que existen lugares, horarios y condiciones sociales que favorecen la ocurrencia de delitos. La llamada geografía del delito nos recuerda que detrás de cada homicidio, robo o acto violento hay un territorio que lo facilita y un contexto que lo explica.

El problema es que, aunque contamos con estadísticas y mapas de focos críticos, muchas veces la información se limita a informes técnicos y órdenes de operaciones policiales, sin traducirse en políticas públicas sostenibles. Esa es la gran deuda del Estado transformar el conocimiento criminológico en una prevención real y efectiva. La Ley 328 del 10 de octubre de 2022 establece la política criminológica oficial en la República de Panamá, pero su aplicación práctica aún enfrenta importantes desafíos.

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Los puntos calientes que no podemos ignorar

Las cifras del Sistema Integrado de Estadísticas Criminales (SIEC) son contundentes:

La Provincia de Panamá concentra el 63.4% de los homicidios del país.

En la provincia de Colón, se ha consolidado como uno de los principales focos críticos de violencia en Panamá agosto de 2026, aumentan los homicidios intencionales, una cifra alarmante que refleja la persistencia de dinámicas criminales profundamente arraigadas en la zona la mayoría de estos crímenes se vincula directamente con disputas territoriales entre pandillas, el microtráfico de drogas y la contaminación de contenedores en los puertos, utilizada como mecanismo para el narcotráfico internacional. La ubicación estratégica de Colón, como enclave portuario, convierte en un espacio de alta vulnerabilidad frente a las economías ilícitas y la violencia organizada.

San Miguelito y Panamá Este figuran como zonas de focos críticos.

En Panamá Oeste, el crecimiento urbano desordenado abre espacio al crimen organizado.

Estos focos críticos no son simples coordenadas en un mapa de calor que identifican la criminalidad; son territorios donde la vida cotidiana se ve marcada por la violencia. Ignorarlos equivale a condenar a comunidades enteras a convivir con el miedo.

Factores que perpetúan la inseguridad

La evidencia criminológica señala variables que se repiten:

Iluminación deficiente que facilita la impunidad.

Espacios abandonados que se convierten en refugio de actividades ilícitas.

Consumo de alcohol y drogas que incrementa conflictos en zonas de ocio.

Accesibilidad y vías de escape que permiten la rápida huida de delincuentes.

Horarios críticos donde la movilidad y la falta de vigilancia elevan el riesgo.

Estos factores son conocidos, pero la respuesta institucional suele ser reactiva más retenes, más patrullajes, más operativos. La prevención comunitaria y la planificación urbana rara vez ocupan el lugar que deberían.

De los mapas de calor de acción

La interpretación criminológica nos enseña que un mapa no explica el delito por sí solo. Lo que explica la violencia es la interacción entre pobreza, desigualdad, abandono estatal y dinámicas urbanas.

Por eso, la geografía del delito debe ser vista como una herramienta de política pública. No basta con saber dónde ocurre el crimen; hay que preguntarse por qué ocurre allí y qué condiciones lo favorecen.

La prevención focalizada, la optimización de recursos y la planificación urbana estratégica constituyen acciones ineludibles para enfrentar la criminalidad. Sin embargo, también lo es la dimensión ética: resulta inadmisible estigmatizar comunidades enteras por residir en zonas identificadas como puntos calientes de violencia. El análisis criminológico debe orientarse hacia la comprensión de las causas estructurales y, al mismo tiempo, garantizar un enfoque responsable y respetuoso de los derechos fundamentales, evitando reproducir prejuicios que profundicen la exclusión social.

La geografía del delito nos ofrece un espejo incómodo: muestra las zonas donde el Estado ha fallado en garantizar seguridad y desarrollo. La pregunta es si seguiremos acumulando mapas y estadísticas, o si finalmente convertiremos esos datos en políticas públicas que devuelvan la tranquilidad a las comunidades.

Porque al final, los mapas de focos críticos no son el fin, son el inicio de la prevención. Y la verdadera tarea del Estado es transformar la evidencia en acción.