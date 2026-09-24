Tocumen supera los 15.8 millones de pasajeros en agosto y crece un 15%

Entre enero y agosto de 2026, el Aeropuerto Internacional de Tocumen canalizó 15,855,759 pasajeros, cifra que representa un crecimiento del 15 % respecto al mismo periodo de 2025. Este resultado consolida el liderazgo de la principal terminal panameña como un nodo estratégico clave para la conectividad de toda la región.

Al incorporar los infantes menores de dos años, que comenzaron a ser monitoreados e incluidos formalmente en el modelo estadístico a partir de enero de 2026, el movimiento acumulado de pasajeros asciende a 15,953,929 viajeros, también con una variación positiva del 15 % frente al acumulado del año anterior.

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Solo durante agosto, Tocumen registró 2,136,052 movimientos de viajeros, cifra que se eleva a 2,145,906 al incluir a los infantes menores de dos años. Esto representa un promedio aproximado de 68,905 movimientos de pasajeros diarios durante el mes, con los domingos, lunes y viernes entre los días de mayor flujo.

La dinámica del tráfico aéreo refleja, además, el marcado carácter internacional y de conexión de Tocumen. En agosto, el 74 % de los pasajeros correspondió a viajeros en transferencia, equivalentes a 1,587,692 viajeros, lo que evidencia el papel estratégico del aeropuerto como puente entre Centroamérica, Suramérica, Norteamérica y Europa, y como puerta de entrada a Latinoamérica y el Caribe.

Durante agosto, 277,653 personas desembarcaron en Tocumen con destino a la ciudad de Panamá, mientras que 270,707 usuarios fueron embarcados con salida desde el país. Estos flujos contribuyen directamente a la llegada de visitantes, al movimiento de viajeros de negocios y al fortalecimiento de la actividad turística y económica nacional.

En materia de conectividad, el Aeropuerto Internacional de Tocumen mantuvo durante agosto enlaces con 93 destinos internacionales y un destino doméstico. Entre los principales mercados de origen y destino acumulados entre enero y agosto de 2026 destacan Bogotá, Colombia, con 799,639 pasajeros; Miami, Estados Unidos, con 632,473; Punta Cana, República Dominicana, con 583,050; San José, Costa Rica, con 580,980; y Medellín, Colombia, con 554,599 viajeros.

El crecimiento de viajeros está acompañado por una expansión de las operaciones aéreas. Entre enero y agosto de 2026, Tocumen registró 121,521 movimientos de aeronaves, un incremento del 11 % y 12,261 operaciones adicionales frente al mismo periodo de 2025. Del total anual, el 90 % corresponde a operaciones de vuelos comerciales, el 6 % a vuelos de carga, el 3 % a aviación general y el 1 % restante a paradas técnicas, vuelos chárter, operaciones militares, entre otras.'

74 %

de los pasajeros en agosto correspondió a viajeros en transferencia, equivalentes a 1,587,692 viajeros, lo que evidencia el papel estratégico del aeropuerto como puente entre Centroamérica, Suramérica, Norteamérica y Europa.

Durante agosto, la terminal registró operaciones de 14 aerolíneas comerciales de pasajeros y 14 aerolíneas de carga, mientras que el promedio diario alcanzó aproximadamente 508 operaciones de aeronaves.

"Los resultados alcanzados durante los primeros ocho meses de 2026 confirman la posición estratégica del Aeropuerto Internacional de Tocumen como principal puerta de entrada y salida de Panamá y como uno de los grandes centros de conectividad aérea de la región. El crecimiento sostenido en pasajeros, operaciones y carga demuestra la fortaleza y competitividad de nuestra plataforma aeroportuaria, que impulsa el turismo, dinamiza la economía y conecta a Panamá con América, Europa, Latinoamérica y el Caribe. Estos resultados también nos comprometen a seguir fortaleciendo nuestra capacidad, eficiencia y calidad de servicio, con una visión clara: consolidar a Tocumen como un aeropuerto cada vez más competitivo, moderno y preparado para responder a las crecientes necesidades de los pasajeros, las aerolíneas y el desarrollo del país", afirmó Jose Ruiz Blanco, gerente general del Aeropuerto Internacional de Tocumen.

El comportamiento del tráfico también se extiende al segmento de carga. Entre enero y agosto de 2026, Tocumen movilizó 171,320 toneladas métricas, un crecimiento del 8 % respecto al mismo periodo de 2025, equivalente a 12,087 toneladas métricas adicionales.

Con su amplia red de destinos y conexiones, Tocumen desempeña un papel fundamental como principal puerta de entrada y salida de Panamá y como plataforma estratégica para el intercambio de personas, bienes y oportunidades entre Centroamérica, Suramérica, Norteamérica, Europa, Latinoamérica y el Caribe. Su evolución en pasajeros, operaciones y carga refuerza el compromiso de la terminal aérea con el desarrollo del turismo, la competitividad nacional y el fortalecimiento de la conectividad aérea de Panamá.