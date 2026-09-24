Cobre Panamá promueve el diálogo sobre minería responsable en Expo CAPAC 2026

Cobre Panamá inauguró este jueves su stand interactivo en Expo Capac 2026, evento organizado por la Cámara Panameña de la Construcción (Capac) bajo el lema "La feria que construye Panamá".

Alberto Mckenzie, coordinador de Relaciones Públicas de Cobre Panamá, resaltó la importancia de la minería en la industria de la construcción.

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"El impacto de la minería en la industria de la construcción es muy importante, ya que de esta sale la materia prima para la ejecución de una obra", expresó Mckenzie. En este sentido, recordó la importancia del cobre en la transición y la conductividad eléctrica.

Además, invitó a los panameños y extranjeros a visitar el stand, ya que según dijo: "podrán conversar con nuestro equipo de trabajo en un diálogo abierto en el que podemos aclarar cualquier tipo de dudas que tengan en cuanto a la minería responsable".

La edición 39.a se desarrolla hasta el domingo 27 de septiembre en el Panama Convention Center y reúne a más de 300 expositores nacionales e internacionales, más de 150 promotoras con una oferta superior a 300 proyectos habitacionales, 10 entidades bancarias, empresas constructoras, proveedores, fabricantes, maquinaria y equipos, así como soluciones de tecnología e innovación.

La agenda de Expo Capac incluye además más de 50 conferencias, charlas técnicas y exposiciones sobre inteligencia artificial, BIM, nuevos materiales, infraestructura, sostenibilidad, seguridad, así como otras herramientas y tendencias que están transformando la manera de diseñar y construir.