Un cargamento de drogas fue encontrado en una residencia en la comunidad de Vereda Tropical en el corregimiento de Cristóbal en Colón, en medio del operativo denominado “Armagedón”, encabezado por la Fiscalía de Drogas de Colón y Guna Yala con el apoyo de la Policía Nacional (PN).

Luis López, mayor en la tercera zona policial en Colón, informó que en la vivienda se hizo diligencia de allanamiento en la que se detuvo a cuatro personas con unos 979 paquetes de drogas.

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Indicó que también se decomisó en el lugar un arma de fuego, aparatos electrónicos, municiones y dinero en efectivo.

La fiscalía de drogas ha iniciado la investigación por este hecho para conocer todas las interioridades de esta incautación de estupefacientes.

Estas personas ahora serán presentadas ante un juez de garantías para legalizar la aprehensión, imputación de cargo y la medida cautelar.