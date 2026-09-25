Luisito Comunica opina sobre la comida panameña: 'Floja, yo creo'

Luisito Comunica volvió a poner a Panamá en el centro de la conversación, pero esta vez no precisamente por un elogio. El creador de contenido mexicano aseguró que la comida panameña le pareció “floja” y que su experiencia gastronómica en el país no logró convencerlo.

El comentario surgió durante su participación en el episodio 384 de “The Wild Project”, el pódcast de Jordi Wild, publicado este 24 de septiembre. Durante la conversación, el youtuber habló sobre sus viajes y algunas de las experiencias gastronómicas que ha tenido alrededor del mundo.

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Cuando llegó el momento de hablar de Panamá, el mexicano fue directo: “Disculpen mis carnales panameños. Aquí venimos a decir la verdad. Floja, yo creo”, comentó mientras hablaba de la gastronomía del país.

Agregó que la comida panameña “no me convenció”, aunque inmediatamente reconoció que su opinión se basa en la experiencia que tuvo durante su visita y que podrían haberle faltado otras opciones para conocer mejor la gastronomía local.

Y ahí dejó la puerta abierta para los panameños. El creador planteó que, si alguien considera que simplemente no tuvo un buen recorrido gastronómico, está dispuesto a intentarlo nuevamente: “Venga, denme un buen tour”, dijo, mencionando específicamente la posibilidad de hacer un recorrido de comida callejera.

De hecho, Luisito Comunica ya había realizado hace aproximadamente siete años un recorrido por Panamá en el que probó diferentes opciones de comida callejera, experiencia que volvió a cobrar relevancia después de sus recientes declaraciones.

La reacción no se hizo esperar en redes sociales. El comentario generó respuestas de usuarios panameños que defendieron la gastronomía nacional y comenzaron a debatir qué platos debería probar el mexicano si decide aceptar el reto de regresar.

Para Luisito Comunica, la gastronomía es una parte importante de sus viajes y de su contenido. En entrevistas recientes ha explicado que su gusto por la comida fue creciendo a medida que comenzó a viajar por diferentes países y conocer sus culturas.

Así que, por ahora, queda planteado el reto: Luisito Comunica dice que la comida panameña está “floja”, pero también pidió que le armen un buen tour gastronómico.