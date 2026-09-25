Abuela aclara video viral en el Santo Tomás y confirma que su nieta recibió atención médica

La abuela de la adolescente de 17 años que apareció en un video viral en redes sociales desmayada en la sala de espera del Hospital Santo Tomás salió al paso de las críticas para aclarar el hecho y confirmar que la menor sí recibió atención médica oportuna.

Miriam Esquivel, familiar de la paciente, relató que la joven acudió al cuarto de urgencias debido a un fuerte dolor abdominal. Mientras esperaba la evaluación, sufrió un desmayo en el área de espera, momento en que el que según confirmó, el personal de seguridad reaccionó para evitar que se golpeara contra el suelo.

Encuentra más noticias de Panamá América en Google Elígenos como fuente preferida y accede más fácilmente a nuestras noticias cuando busques información en Google.

A diferencia de las especulaciones generadas en plataformas digitales por la difusión del metraje, Esquivel precisó que, tras el incidente, la menor fue ingresada de inmediato a la sala médica para practicarle los protocolos correspondientes.

"A mi nieta se le practicaron varios estudios, entre ellos un electrocardiograma, una radiografía de tórax y la canalización de una vía venosa como parte de la evaluación realizada por el personal de salud", detalló la abuela.

Piden prudencia con videos sacados de contexto

La familiar lamentó que el video haya sido publicado y compartido sin el contexto real de la situación, omitiendo la respuesta posterior del equipo sanitario y médico de la institución.

La joven ya fue dada de alta, se encuentra estable y recuperándose en su residencia.

Además, Esquivel agradeció públicamente la labor de los profesionales de la salud del Hospital Santo Tomás.

Asimismo, exhortó a los usuarios a mantener la paciencia en los cuartos de urgencias, recordando que el personal atiende simultáneamente múltiples casos con diversos niveles de gravedad y complejidad.